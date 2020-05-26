38-річна українська співачка і актриса Віра Брежнєва, дружина відомого композитора Костянтина Меладзе, приголомшила затишним домашнім образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як виглядає вранці. Віра в білій вільній футболці зручно вмостилася на дивані з чашкою чаю.

Блондинка з'явилася ненафарбованою з розпатланим хвостиком і дорогоцінними прикрасами.

"Нещодавно дізналася, що один з найпопулярніших запитів в інтернет-магазині в ці тижні - це дистанційний підбір обручок з доставкою по всій країні - як же це мило! ♥️💍 #любовьспасетмир 🙏 Я на цій хвилі теж вирішила порадувати себе - одягла улюблені прикраси і п'ю смачний чай 💛", - поділилася Віра.

Менш ніж за годину пост зібрав майже 40 000 лайків. Користувачі кинулися обговорювати образ Брежнєвої. Деякі здивувалися, що поруч з нею не було її чоловіка.

"Як здорово! Значить люди не тільки розлучаються☺️ але ще і створюють сім'ї❤️"

"А кажуть, бідні артисти без грошиків сидять.))"

"Вірочка, ви така гарна!Прям заряджаєте своєю внутрішньою гармонією, щастям, добром!🤗"

"😂 Хтось каже, що карантин зруйнував багато шлюбів 😂 . А інформація у вашому пості говорить про зворотнє"

"Фото супер ❤️"

"ви вже постаріли"

"Костянтин Шотаєвич де?"

Раніше ми повідомляли, Брежнєва здивувала видом в костюмі "а-ля 80-ті". Співачка понастальгувала за виступами та опублікувала в соцмережі ролик з гримерки - "за п'ять хвилин до виходу на сцену". Віра покрутилася перед камерою в розкішному комбінезоні сріблястого кольору, який вигідно обтягнув її струнку фігуру.

Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше

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