Середній розмір виплат за квітень склав близько шестиста гривень

Міністерство соціальної політики України відзвітувало за минулий місяць. Так, згідно з даними Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій, в квітні 2020 року надано 1,601 мільярда гривень виплат, субсидію отримували 3,386 мільйони українців, передає УНІАН.

Наголошується, що за минулий місяць зареєстрували 42,62 тисячі звернень з приводу отримання субсидій, з них задоволено близько 19,19 тисяч.

При цьому наголошується, що в порівнянні з березнем різко скоротився середній розмір виплат - на 39%. Тобто, якщо в березні українець в середньому отримував 1000 гривень допомоги, то в квітні вже майже в два рази менше - 612 гривень. Найбільший середній розмір субсидії по Україні зафіксований у Києві, де державна виплата становить 950,37 гривень.

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Про це у своїй статті розповів експерт і голова Житлового союзу України Олександр Скубченко. За його словами, вже з 1 липня ціна на газ для простих побутових споживачів буде на рівні 100% вартості для промисловості, а таке рішення було затверджено Кабміном ще в квітні.

"...Через 5 місяців після відміни карантину з'являться додаткові платежі (за установку і повірку лічильників, наприклад) і нові абонплати. Але це ще не все. З 1 числа місяця після відміни карантину базова норма плати за послуги ЖКГ буде збільшена з 15 до 20%. Вперше з 1998 року. Рішення прийнято Гончаруком в жовтні, в березні Шмигаль це рішення підтвердив. Це означає, що всі, хто отримує субсидію, стануть віддавати на 5% більше свого доходу за послуги ЖКГ, що дорівнює скорочення витрат держави на субсидії на 30%", - поінформував експерт.

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