Средний размер выплат за апрель составил около шестиста гривен

Министерство социальной политики Украины отчиталось за прошлый месяц. Так, согласно данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий, в апреле 2020 года предоставлено 1,601 миллиарда гривен выплат, субсидию получали 3,386 миллиона украинцев, передает УНИАН.

Отмечается, что за прошлый месяц зарегистрировали 42,62 тысячи обращений по поводу получения субсидий, из них удовлетворено порядка 19,19 тысяч.

При этом отмечается, что по сравнению с мартом резко сократился средний размер выплат - на 39%. То есть, если в марте украинец в среднем получал 1000 гривен помощи, то в апреле уже почти в два раза меньше - 612 гривен. Самый большой средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве, где государственная выплата составляет 950,37 гривен.

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Об этом в своей статье рассказал эксперт и глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. По его словам, уже с 1 июля цена на газ для простых бытовых потребителей будет на уровне 100% стоимости для промышленности, а такое решение было утверждено Кабмином еще в апреле.

"...Через 5 месяцев после отмены карантина появятся дополнительные платежи (за установку и поверку счётчиков, например) и новые абонплаты. Но это ещё не всё. С 1 числа месяца после отмены карантина базовая норма платы за услуги ЖКХ будет увеличена с 15 до 20%. Впервые с 1998 года. Решение принято Гончаруком в октябре, в марте Шмыгаль это решение подтвердил. Это значит, что все, кто получает субсидию, станут отдавать на 5% больше своего дохода за услуги ЖКХ, что равно сокращению расходов государства на субсидии на 30%", - проинформировал эксперт.

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