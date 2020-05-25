28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, любит эпатировать публику, но на этом фото красотка превзошла саму себя

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в "сториз" в Инстаграм, в котором предстала в соблазнительном виде.

Брюнетка без тени смущения посветила упругим бюстом на камеру - при чем крупным планом.

Анна вырядилась в корсет с прозрачным верхом, то есть видно все самое пикантное. Конечно, голос разума не утих еще окончательно, и певица все же прикрыла некие части черными кружками - но все равно "так торчат".

MARUV дерзко задрала подбородок и взглянула в камеру, приоткрыв рот. Ее роскошный и разнузданный лук дополнили фуражка и серьги в виде цепей.

Ранее мы сообщали, Корсун изумила фото, на котором предстала в одних лишь трусиках - такой пикантной деталью Анна еще больше подогрела интерес к собственной персоне.

Примечательно, что певица "прикрылась" лишь блестками и серебристой краской. Таким боди-артом MARUV, безусловно, лишила поклонников дара речи.

Блестящая брюнетка томно посмотрела в камеру и приподняла плечи, будто бы смущаясь. Анна "пририсовала" к снимку надпись "wow" - в самом интересном месте.

"Очень интересная и неординарная личность 👍"; "Хороша....нету слов❤️"; "Аня красотка,ей определенно идёт чёрный цвет волос"; "*виз визг визг*"; "Мать, пора стрелять на поражение 🖤"; "Просто шик🤤🔥💛", - писали ей в комментариях.

Также мы рассказывали, MARUV в мини-платье нежно-розового цвета засветила складочки на животе. Потолстевшая певица танцевала в приложении TikTok.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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