Пенсійний фонд України завершив нарахування проіндексованих виплат, відзвітувавши про виділені гроші за травень

Як передає Politeka.net з посиланням на сторінку ПФУ в соцмережі Фейсбук, 25 травня в Україні зупинили фінансування пенсій за травень.

"25 травня 2020 Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, завершив фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 1,3 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 38,7 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Тут же зазначається, що фінансування пенсій у червні 2020 розпочнеться 2 червня.

Раніше ми писали, в Пенсійному фонді поскаржилися, що лише за останній місяць недоотримали більше двох мільярдів гривень. На сайті відомства оприлюднили дані щодо надходжень до бюджету ПФУ частини єдиного соціального внеску. Замість запланованих 12,7 млрд. грн надходження склали 10,2 млрд. грн.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, бюджет на цей рік був сформований, виходячи з того, що дефіцит Пенсійного фонду становить 23 мільярди гривень. Тепер же очікується, що показник до кінця року зросте до 50 мільярдів.

Що планується зробити для виходу з ситуації, і за чий рахунок буде покриватися величезний дефіцит, у відомстві розповідати не поспішають.

Також ми повідомляли, Лазебна в ефірі одного з українських телеканалів поінформувала українців, що ті, кому виповнилося 75 років, можуть розраховувати на надбавку.

"Ми розробили нові соціальні ініціативи. Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій... Близько 500 грн", - заявила міністр.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді розповіли, що робити в разі нестачі стажу: "українцям необхідно...".

А ще Politeka писала, що українцям знову перерахують пенсії, хто отримає більше грошей: «По 500 гривень щомісяця».

Також Politeka повідомляла, що українці можуть залишитися без виплат, жалюгідний заяву Пенсійного фонду: грошей недорахувалися.