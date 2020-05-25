24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук порадувала фанатів новим фото, блиснувши ідеальною фігурою

Як передає Politeka.net, спортсменка опублікувала знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на стадіоні.

Марина втиснула розкішне тіло в короткий рожевий топ і такого ж кольору шортики. Дівчина розташувала руки на поясі і трохи розставила ноги, граючи м'язами на камеру - цим "кубикам" б агато хто позаздрить.

Щаслива усмішка осяяла її обличчя, а вітер розтріпав довге волосся.

"Рожевий стиль 💗 Привіт новий тиждень ✌🏼", - підписала цей соковитий кадр чемпіонка.

За лічені хвилини шанувальники встигли сотні раз оцінити спортивний лук "сердечками".

"Моя мрія рожевий стиль 💗"

"Марина чудова посмішка, чудовий загар, ти прекрасна 🙌"

"Мені подобається ваша фізична форма 😍👌"

"Витончений тролінг всіх відкормленних на карантині пузіків :)"

"Гріх таке приховувати"

Раніше ми повідомляли, як правило Марина хвалиться своїми спортивними досягненнями в Instagram. Але нещодавно красуня вирішила ощасливити фанатів несподіваним образом. Дівчина показала крупним планом не своє шикарне тіло, а обличчя вірніше не менш шикарне посмішку.

На фото засмагла Бех-Романчук позувала у величезному солом'яному капелюшку.

І хоча знімок зроблений поблизу, створюється враження, що спортсменка стоїть повністю голою, чим розбурхує фантазію особливо чоловічої половини аудиторії.

«Життя прекрасне, коли воно сповнене посмішок 🧡», - саме так вирішила підписати своє фото Бех-Романчук.

"Яка гарна посмішка. Прекрасна!! 🔥🔥🔥"; "Боже, яка гарна💗🔥💗"; "🔥дуууже красива і не ординарна😍", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що фігуриста Бех-Романчук застигла заради гарячого кадру: «Мотивує…».

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