Відома українська танцівниця і учасниця шоу «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова влаштувала сміливу фотосесію з простирадлами
У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в боді під колір шкіри, закутана в червону тканину, передає Politeka.net. Спортсменка підстрибнула і вигнулась в сміливій позі. На фото прекрасно видно її ідеальне тіло, стрункі ніжки і пишні груди. Гвоздєва виглядає приголомшливо, особливо в такому підвішеному стані.
«За час карантину я прочитала чимало цікавих книг, в тому числі книги з розвитку особистісного та кар'єрного зростання. Отже, Людина-Лідер повинна володіти такими якостями як:
1. Самоконтроль
2. Гостре відчуття справедливості
3. Сміливість у прийнятті рішень
4. Визначеність планів
5. Конкретика рішень
6. Приємна особистість
7. Звичка робити більше, ніж те, за що тобі платять
8. Співчуття і розуміння
9. Співпраця
10. Готовність брати на себе повну відповідальність», - поділилася своїми думками зірка.
Шанувальники в коментарях стали ділитися своєю думкою з приводу лідерських якостей.
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Раніше ми писали, що на одному з останніх фото Ілона постала в сценічному образі, в якому танцювала в шоу. Красуня виглядала дуже гаряче, адже її спина була повністю оголена.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова жорстко рознесла Остапчука: "Вибач, Володю, але...".
А ще Politeka писала, Ілона Гвоздьова звела з розуму видами в крихітному бікіні: "Прекрасні!".
Також Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздьова показала постільні забави з відомим блогером: "таке творять!".