Відома українська танцівниця і учасниця шоу «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова влаштувала сміливу фотосесію з простирадлами

У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в боді під колір шкіри, закутана в червону тканину, передає Politeka.net. Спортсменка підстрибнула і вигнулась в сміливій позі. На фото прекрасно видно її ідеальне тіло, стрункі ніжки і пишні груди. Гвоздєва виглядає приголомшливо, особливо в такому підвішеному стані.

«За час карантину я прочитала чимало цікавих книг, в тому числі книги з розвитку особистісного та кар'єрного зростання. Отже, Людина-Лідер повинна володіти такими якостями як:

1. Самоконтроль

2. Гостре відчуття справедливості

3. Сміливість у прийнятті рішень

4. Визначеність планів

5. Конкретика рішень

6. Приємна особистість

7. Звичка робити більше, ніж те, за що тобі платять

8. Співчуття і розуміння

9. Співпраця

10. Готовність брати на себе повну відповідальність», - поділилася своїми думками зірка.

Шанувальники в коментарях стали ділитися своєю думкою з приводу лідерських якостей.

Раніше ми писали, що на одному з останніх фото Ілона постала в сценічному образі, в якому танцювала в шоу. Красуня виглядала дуже гаряче, адже її спина була повністю оголена.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова жорстко рознесла Остапчука: "Вибач, Володю, але...".

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