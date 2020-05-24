Українська співачка і учасниця шоу «Танці з зірками» яка виступала разом із ведучим Володимиром Остапчуком, Ілона Гвоздьова, похвалилася фігурою в купальнику

Зірка опублікувала кілька архівних знімків, поставивши геолокацію "Мальдіви", пише Politeka.net.

На знімку красуня з'явилася в басейні, а також на безлюдному пляжі.

Зірка підкорила красою своїх вигинів. Пишний бюст, тонка талія, накачані сідниці і ніжки - тіло просто досконале.

Фото вийшли дуже загадковими, і в той же час, завдяки пляжу, дуже сонячними.

В пості красуня зізналася, що сумує за морським повітрям і сонцем, і вже хоче побувати у теплих краях.

"Чула в новинах, що з 1 червня відкривають авіа і ж/д дозволи. Ви вже спланували своє літо і куди б ви хотіли поїхати/полетіти?! Мене дуже вабить Греція, але відчуваю цього літа залишуся в нашій улюбленій країні🤗🙈", - написала Гвоздьова.

За день пост зібрав понад 9000 лайків та багато коментарів.

"Ну, було б у мене стільки грошей скільки у вас я б теж думала про море а не про те за що купити хліб!!!!!😢", "Генетика у вас просто чудова 😍, Вам би в бодібілдинг з Вашої генетикою🔥", "У Вас свій світ в рожевих окулярах і це чудово!!!❤️ Реальність - м'ясорубка за виживання* Ви дуже далекі від навколишньої дійсності...", "😍 Ви природно така красива! Дуже надихаєте 🔥🙏", "Я теж дуже люблю море, пляжі, сонечко🍸🍹🌞👙🕶️😍😍😍... І так не хочеться думати, що цим літом я не побачу моря((((...", "Ілоно, чекаємо Вас в Кирилівці, не Мальдіви, звичайно, але море і берег прекрасні!!!😘😘😘", - написали користувачі мережі.

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