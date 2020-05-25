После новости о том, что Брэд Питт ушел к Анджелине Джоли, все задались вопросом, как разлучница будет смотреть в глаза бывшей супруге актера, Дженнифер Энистон

Джоли однажды на вопрос журналистов ответила, что ни разу в жизни не встречалась с Энистон. Однако журналисты подловили звезду на лукавстве, ведь она сама рассказывала о случае, произошедшем во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит».

Тогда Джоли проходила мимо съемочной площадки «Друзей» и, заметив Дженнифер, решила познакомиться с ней, пишет graziamagazine.ru. Первая подошла и сказала, что Брэд рад работать в паре с ней, а также пожелала супругам всего хорошего.

Журналисты "Mirrоr" пожелали выяснить, почему теперь Анджелина скрывает данный факт.

В свое оправдание Джоли сказала, что не считает тот случай полноценной встречей, точнее - это сложно назвать встречей вообще - ведь обе прошли мимо друг друга, не было посиделок и разговоров.

А далее Джоли сообщила, что совсем не против встретиться с Энистон.

«Если Дженнифер предложит мне увидеться, я с удовольствием соглашусь», — сообщила Энджи.

Напомним, по слухам, Анджелина Джоли не разрешает Брэду Питту знакомить их дочь Шайло со своими подругами.

Якобы сейчас актер встречается с 31-летней актрисой Алией Шокат и он брал ее с собой на встречи с дочкой, что не понравилось актрисе.

Кроме того, Джоли потребовала прекратить и общение Шайло с бывшей супругой актера, Дженнифер Энистон.

Ранее сообщалось, что, несмотря на слухи, о разногласиях, отношения между Питтом и Джоли стали дружескими и теплыми. Оба бывших партнера пытаются найти решения, которые устроят две стороны. В общем, Джоли и Питту стало легче решать задачи, связанные с опекунством.

Напомним, любовник Анджелины Джоли и Синди Кроуфорд прервал молчание, сенсационные откровения.

Как сообщала Politeka, жестокое обращение: Анджелина Джоли не сдержалась и поразила признанием о детях.

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