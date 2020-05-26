Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова показала себе в різних образах

Красуня часто записує і ділиться відео в Instagram, , пише Politeka.net. Зірка не тільки постає в спокусливих образах, але також показує, в чому ходить вдома. 

Так, на новому відео співачка постала в блакитній футболці, під якою не було білизни. На голові Бузової знаходився рушник, ніби вона тільки що помила голову. Під очі співачка поклала патчі і одягла окуляри. 

Ольга бризкала на дзеркало спеціальним засобом і витирала його ганчіркою, як раптом у відображенні вона побачила себе в іншому одязі. 

Зірка бачила себе в червоному топі, який підкреслив струнку фігуру, а зокрема, груди Ольги. 

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Телеведуча в червоному посміхалася, а друга - дивувалася побаченому і в кінці пішла від дзеркала засмученою. 

"Очікування - реальність 😂😂😂❤️ А ви б хотіли мати таке дзеркало? 😍",  - поцікавилася Ольга у підписників. 

За три години пост зібрав понад 2,2 мільйона переглядів і коментарів. 

"Як тобі личить червоний колір ❤️❤️❤️", "Чому Бузова носить окуляри????", "Після цього челенджа у Всіх дзеркала чисті 🤣", "Ти така крута❤️❤️❤️", "Круто вийшло 😍", "Ти найкраща!!!!!!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Страшна без мейку десь на 45 років", "Навіщо так сильно стягувати груди? Аж боляче дивитись🙃", "Ой ну , Оля. Яка ж ви молодець усе-таки. Такі прикольні ролики робите і соромитеся сміятися над собою. 🔥🔥🔥 як правило це говорить про високий ступінь інтелекту. Ви щоправда, дуже талановиті , маєте дивовижний розум і чуйку. Захоплююся вами ❤️", - написали користувачі мережі. 

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