Долар і євро летять на дно, ситуація в обмінниках різко змінилася: що буде з курсом валют

Курс валют в Україні 25 травня обвалиться до межі, гривня влаштує справжній дебош і здивує всіх.

Про це свідчать дані Національного банку України.

наприклад, долар впаде до 26,7556 гривень, хоча минулого тижня «вічнозелений» віддавали за 26,7699 гривень (-0,0143).

Ще більше падіння чекає євро: валюта буде продаватися за 29,1676 гривень, хоча до цього коштувала 29,4616 грн (-0,294).

А ось за десять російських рублів, згідно з інформацією Національного банку, доведеться віддати 3,7783 гривні.

Українці можуть залишитися без виплат, жалюгідний заяву Пенсійного фонду: грошей недорахувалися

Пенсійний фонд України недоотримав кілька мільярдів гривень лише за останній місяць.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, бюджет на цей рік був сформований виходячи з того, що дефіцит Пенсійного фонду становить 23 мільярди гривень. Тепер же очікується, що показник до кінця року зросте до 50 мільярдів.

Тільки за травень відомство недорахувалась двох з половиною мільярдів гривень. У зв'язку з цим, чиновники були змушені шукати нові шляхи виходу з ситуації.

Лукашенко довів білорусів, Мінськ захлеснув масштабний бунт: кадри народного протесту

У Мінську білоруси вийшли на акцію в підтримку опозиційних кандидатів у президенти.

У Білорусі президентські вибори повинні пройти 9 серпня 2020 року. У той час як підготовка до нього йде повним ходом, опозиційні політики вже встигли зіткнутися з першими труднощами і відмовами у реєстрації їхніх кандидатур.

24 травня, в столиці країни пройшла масштабна акція в підтримку супротивників Олександра Лукашенка. Організатори влаштували збір підписів «за чесні вибори без нинішнього президента».

Люди вишикувалися в чергу для того, щоб залишити підписи за опозиційних кандидатів. Вони намагалися дотримувати соціальну дистанцію, тому людська ланцюжок розтягнулася на кілька кварталів.

Нагадаємо, Лукашенко помстився Путіну і вдарив РФ по хворому місцю, деталі рішення: "Обратка за минулі гріхи".

Як повідомляла Politeka, Лукашенко влаштував «ракетний» демарш проти Росії: «Неприйнятний удар».

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