Доллар и евро летят на дно, ситуация в обменниках резко изменилась: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 25 мая обвалится до предела, гривна устроит настоящий дебош и удивит всех.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

К примеру, доллар упадет до 26,7556 гривен, хотя на прошлой неделе «вечнозеленый» отдавали за 26,7699 гривен (-0,0143).

Еще большее падение ждет евро: валюта будет продаваться по 29,1676 гривен, хотя до этого стоила 29,4616 грн (-0,294).

А вот за десять российских рублей, согласно информации Национального банка, придется отдать 3,7783 гривны.

Украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались

Пенсионный фонд Украины недополучил несколько миллиардов гривен всего за последний месяц.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, бюджет на этот год был сформирован исходя из того, что дефицит Пенсионного фонда уже составляет 23 миллиарда гривен. Теперь же ожидается, что показатель до конца года вырастет до 50 миллиардов.

Только за май ведомство недосчиталось двух с половиной миллиардов гривен. В связи с этим, чиновники были вынуждены искать новые пути выхода из ситуации.

Лукашенко довел белорусов, Минск захлестнул масштабный бунт: кадры народного протеста

В Минске белорусы вышли на акцию в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты.

В Беларуси президентские выборы должны пройти 9 августа 2020 года. В то время как подготовка к ним идет полным ходом, оппозиционные политики уже успели столкнуться с первыми трудностями и отказами в регистрации их кандидатур.

24 мая, в столице страны прошла масштабная акция в поддержку противников Александра Лукашенко. Организаторы устроили сбор подписей «за честные выборы без нынешнего президента».

Люди выстроились в очередь для того, чтобы оставить подписи за оппозиционных кандидатов. Они старались соблюдать социальную дистанцию, поэтому человеческая цепочка растянулась на несколько кварталов.

Напомним, Лукашенко отомстил Путину и ударил РФ по больному месту, детали решения: "Обратка за прошлые грехи".

Как сообщала Politeka, Лукашенко устроил «ракетный» демарш против России: «Неприемлемый удар».

Также Politeka писала, что воодушевленный Лукашенко объявил о целебных свойствах парада 9 мая: "Заболеваемость снизилась".