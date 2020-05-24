Що це означає для українців

В Україні набув чинності закон, спрямований на боротьбу з ухиленням від сплати податків

Текст закону був опублікований в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України». Новий закон спрямований на поліпшення управління податкової системи та усунення існуючих технічних та логічних непогоджень. Очікується, що цей закон допоможе Україні досягти світових стандартів в цій сфері.

Підкреслюється, що закон передбачає впровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементації положень Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування.

Також норми документу створять в Україні умови для реформування Державної податкової служби і дозволять змінити її структури у відповідності з концепцією єдиного юридичної особи.

Крім цього, в документі передбачені положення, які розширять можливості онлайн-сервісом для платників податків. Тепер при наданні звітності в електронному вигляді або проходження електронної ідентифікації онлайн, українці зможуть подавати заяву про отримання документів від податкових органів в електронному вигляді.

Раніше нардепи підтримали скандальний законопроект № 2424, за яким тепер кожен, хто вилітає з аеропорту, повинен буде платити збір. Про це на своїй сторінці повідомив відомий український журналіст і телеведучий Костянтин Стогній.

«Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який передбачає здирання збору з кожного пасажира, що вилітає з аеропорту. Проект закону 2424 підтримали 237 кращих з кращих українського народу. Чи хто їх вибрав?!», – пише він.

Нагадаємо, Рада затвердила нові побори для українців в доларах.

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