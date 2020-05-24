В Украине вступил в силу закон, направленный на борьбу с уклонением от уплаты налогов
Текст закона был опубликован в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Новый закон направлен на улучшение управления налоговой системы и устранение существующих технических и логических неувязок. Ожидается, что этот закон поможет Украине достичь мировых стандартов в этой сфере.
Подчеркивается, что закон предусматривает внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения.
Также нормы документа создадут в Украине условия для реформирования Государственной налоговой службы и позволят изменить ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.
Дочь довела Галкина до блаженства, Пугачева научила: "Это ж Аллуся так делает", видео
Трагедия с нардепом, обвал доллара и новые правила для пенсионеров - главное за ночь
Украинцам снова пересчитают пенсии, кому предназначена новая надбавка: "По 500 гривен..."
53-летняя Ольга Сумская в кружевах и шелке показала, как соблазняет мужа: "Вау, какая..."
Помимо этого, в документе предусмотрены положения, которые расширят возможности онлайн-сервисом для налогоплательщиков. Теперь при предоставлении отчетности в электронном виде или прохождении электронной идентификации онлайн, украинцы смогут подавать заявление о получении документов от налоговых органов в электронном виде.
Ранее нардепы поддержали скандальный законопроект № 2424, по которому теперь каждый, кто вылетает из аэропорта, должен будет платить сбор. Об этом на своей странице сообщил известный украинский журналист и телеведущий Константин Стогний.
«Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает сдирание сбора с каждого пассажира, что вылетает из аэропорта. Проект закона 2424 поддержали 237 лучших из лучших украинского народа. Или кто там их выбрал?!», – пишет он.
Напомним, Рада утвердила новые поборы для украинцев в долларах.
Как сообщала Politeka, резкий скачок тарифов на коммуналку, украинцам назвали новые расценки: "На 62% меньше...".
Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку в Украине резко изменились, новые цифры: "По сравнению с апрелем...".