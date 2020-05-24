Что это значит для украинцев

В Украине вступил в силу закон, направленный на борьбу с уклонением от уплаты налогов

Текст закона был опубликован в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Новый закон направлен на улучшение управления налоговой системы и устранение существующих технических и логических неувязок. Ожидается, что этот закон поможет Украине достичь мировых стандартов в этой сфере.

Подчеркивается, что закон предусматривает внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения.

Также нормы документа создадут в Украине условия для реформирования Государственной налоговой службы и позволят изменить ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.

Помимо этого, в документе предусмотрены положения, которые расширят возможности онлайн-сервисом для налогоплательщиков. Теперь при предоставлении отчетности в электронном виде или прохождении электронной идентификации онлайн, украинцы смогут подавать заявление о получении документов от налоговых органов в электронном виде.

Ранее нардепы поддержали скандальный законопроект № 2424, по которому теперь каждый, кто вылетает из аэропорта, должен будет платить сбор. Об этом на своей странице сообщил известный украинский журналист и телеведущий Константин Стогний.

«Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает сдирание сбора с каждого пассажира, что вылетает из аэропорта. Проект закона 2424 поддержали 237 лучших из лучших украинского народа. Или кто там их выбрал?!», – пишет он.

Напомним, Рада утвердила новые поборы для украинцев в долларах.

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