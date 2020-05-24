Ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова показала, чи існує дружба між моделями
Як передає Politeka, про це вона розповіла у себе в Instagram.
«справжня, міцна, жіноча дружба», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах модель позує в крихітному купальнику, демонструючи бездоганну фігуру. Однак її подруга, яка знімає її зі спини, штовхає її ногою в море, після чого дико сміється.
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Звернемо увагу, що шанувальники зірки не змогли заступиться за свого кумира, оскільки кадри вона викинула в Сторіс.
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На фото Алла стояла в шкіряному боді, доповнивши образ великими чобітьми. Волосся красуня залишила позаду, але в новому образі модель не закрила свою груди, яку можна побачити на кадрі. Костромічева спокусливо вигнулась, щоб надати знімку ще більшої пікантності.
"Як відчувати себе впевнено з дуже великими грудьми з-за якої комплекси", - запитала фанатка у Алли.
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