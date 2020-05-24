Прийомну дочку українського продюсера Потапа Наташу Горову «застукали» з хлопцем, коли пара відпочивала

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сховалися від всіх», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Горова разом з хлопцем сидять під деревом, мило посміхаючись на камеру.

«Затишно з тобою», - написала під знімком Горова.

Звернемо увагу, що шанувальники зірки активно лайкали знімок, хоча і не зважилися його коментувати.

Як повідомлялося раніше, Горова Наталія показала на камеру зайве, задерши кофтинку.

«Порція милостей від Аліна Гола», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Горова позує в яскравій кофтині, яку вирішила задерти і показавши всім нове тату у вигляді єдинорога, яке зроблено біля грудей.

Проте, незважаючи на красу, шанувальники Горовий залишилися без права що-небудь сказати – кадри знаменитість викинула в Сторіс.

До цього ми писали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула бездоганною фігурою в спортзалі.

«Ходжу-ходжу, а спільної фотки ще немає», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику

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