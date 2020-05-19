Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наташа Горовая исполнила дерзкий танец в мини-платье на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

«А кто в моем вкусе? Вы заметили мою новую работу», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Горовая исполняет горячий танец на камеру в мини-платье, в какой-то момент задрав футболку. Из-под нее выглядывает новое тату звезды.

«Бриллиант», «супер», «классный танец», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, Наталья Горовая показала на камеру лишнее, задрав кофточку.

«Порция милостей от Алина Голая», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Горовая позирует в яркой кофточке, которую решила задрать и показав всем новое тату в виде единорога, которое сделано возле груди.

Однако, несмотря на красоту, поклонники Горовой остались без права что-либо сказать – кадры знаменитость выбросила в Сторис.

До этого мы писали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула безупречной фигурой в спортзале.

«Хожу-хожу, а совместной фотки еще нет», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Горовая позирует в раздевалке, задрав футболку и показав всем стройную фигуру и безупречную форму.

«Спорт. А руки жирные были всгеда», - подчеркнула она.

Уточним, что снимок является архивным. Тем не менее, ее поклонники остались без возможности что-либо сказать, ведь фотографией Горовая поделилась в Сторис.

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