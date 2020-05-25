Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, підкреслила гідності несподіваним образом

Модель вирішила приміряти модну білизну з підв'язками і відразу ж поділилася жарким фото з вигідного ракурсу. Схоже, дівчина не сумує вдома і може здивувати фанатів у будь-який час стильним кадром без постановочних фотосесій. Завдяки своїй привабливості Ебі отримала масу коментарів, повідомляє Politeka.net.

На кадрі Ебі позувала боком до об'єктиву, виставивши головні переваги перед камерою і з легкістю підкреслила їх вельми пікантним нижньою білизною чорного кольору, яке відразу ж оцінили фанати. Свій образ дівчина доповнила масивними прикрасами, яскравим макіяжем з акцентом на губи і акуратною укладанням.

Варто також відзначити, що популярність наздогнала дівчину після того, як вона почала публікувати яскраві фото в білизна і купальники. При цьому кількість фоловерів перевищила кілька мільйонів, а саму Ебігейл Рэтчфорд почали запрошувати на зйомки для чоловічих журналів і модних брендів. І це не дивно – зовнішність моделі і її фігура багатьох приваблюють.

Як відомо, дівчина славиться своєю любов'ю до жарким кадрів з літніх фотосесій, причому вона влаштовує їх останнім часом досить часто. Знаменитість приміряє модні купальники, виблискує мереживною білизною і досить незвичайними боді. Також Ебі показала переваги в напівпрозорому білому купальнику.

На новому кадрі темноволоса модель з ідеальною засмаглою шкірою позувала прямо в басейні, намочивши свої хвилясті локони. Відкинувши злегка голову і спершись руками біля бортика басейну, дівчина з легкістю продемонструвала вигини свого тіла в напівпрозорому ліфчику. При цьому Ебі нітрохи не соромиться свого тіла, адже саме завдяки йому вона придбала популярність в Instagram досить швидко і змогла стати моделлю. Фанати відразу ж відзначили, що дівчина виглядає, як "солодкий персик".

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