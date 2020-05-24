Погода продовжить засмучувати українців опадами і далеко не літніми температурами

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла синоптик Наталя Діденко. Вона повідомила, що понеділок, 25 травня, буде вологим.

За словами синоптика, завтра атмосферний фронт, який зараз накриває Західну Україну, пошириться на схід, тому в більшості областей слід очікувати дощі. При цьому на півдні і сході опади будуть не дуже великими, а періодично на небі з'являтиметься сонце.

Вітер буде північним, а в східних областях – південно-східним, помірним.

Синоптик зазначила, що вночі заморозки будуть малоймовірні. Температура триматиметься на позначках до +6…+12 градусів. Вдень у середньому по країні температура становитиме +14…+17 градусів. При цьому найхолодніше буде у Київській області та Карпатах – від +9 до +12, градусів. А найбільш високі температури очікуються на сході і в Дніпропетровській області – від +15 до +20 градусів.

У Києві 25 травня буде холодно і дощитиме. Вночі стовпчики термометра покажуть +8 градусів, а вдень – всього до +12.

Діденко додала, що потепління можливо в середу, 27 травня, однак зазначила, що воно буде незначним. За її словами, справжнє тепло прийде з 1 по 7 червня.

Синоптик також жартома додала, що через такі невтішні прогнози над нею самою нависла хмара народного гніву, «і це вже не жарти».

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