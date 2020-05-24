Погода продолжит огорчать украинцев осадками и далеко не летними температурами

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, что понедельник, 25 мая, будет влажным.

По словам синоптика, завтра атмосферный фронт, который сейчас накрывает Западную Украину, распространится на восток, поэтому в большинстве областей следует ожидать дожди. При этом на юге и востоке осадки будут не очень обильными, а периодически на небе будет появляться солнце.

Ветер будет северным, а в восточных областях – юго-восточным, умеренным.

Синоптик отметила, что этой ночью заморозки будут маловероятны. Температура будет держаться на отметках в +6…+12 градусов. Днем в среднем по стране температура составит +14…+17 градусов. При этом холоднее всего будет в Киевской области и Карпатах – от +9 до +12, градусов. А самый высокие температуры ожидаются на востоке и в Днепропетровской области – от +15 до +20 градусов.

В Киеве 25 мая будет холодно и дождливо. Ночью столбики термометра покажут до +8 градусов, а днем – всего до +12.

Диденко добавила, что потепление возможно в среду, 27 мая, однако отметила, что оно будет незначительным. По ее словам, настоящее тепло придет с 1 по 7 июня.

Синоптик также в шутку добавила, что из-за таких неутешительных прогнозов над ней самой нависла туча народного гнева, «и это уже не шутки».

Напомним, стихия обрушит свой гнев на украинцев, когда ждать непогоды: "Ураганы, шквалы и...".

Как сообщала Politeka, погода в Украине взбесилась, под ударом только часть областей: синоптики огорошили прогнозом.

Также Politeka писала, что погода решила доконать украинцев, надвигается новый атмосферный фронт: предупреждение синоптиков.