Екс-дружина реп-виконавця Серьоги Поліна Ололо не припиняє боротьбу за своїх дітей

Про це вона написала у своєму мікроблозі Instagram, передає Politeka.net.

За словами дівчини, вона вирішила винести особисті проблеми в публічну площину, щоб привернути увагу громадськості і силовиків.

Поліна Ололо зізнається, що дуже довго не бачилася зі своїми дітьми.

"Це переходить всі межі дозволеного в житті маленьких дітей і Закону! Вивезення за кордон за підробленими документами це кримінальна відповідальність для нього і для нотаріуса(звичайно ми направили всі листи, що б їх зупинити). Залежність Сергія, яка триває вже не перший рік, і виходити в тверезий світ він може тільки завдяки капельницам, про це знає весь наше близьке коло спілкування. Також підтвердили, що з минулого проекту «Правильного харчування» його вигнали саме з цієї причини", - розповіла дівчина в своєму мікроблозі.

Поліна також додала, що Серьога годує дітей на сніданок насінням, тому вона не може йому довірити найпотаємніше.

"Щоб не бути голослівною, цьому є докази які будуть фігурувати в суді. Через викривлену реальніст, людина не може тверезо оцінювати ситуацію, і взагалі виховувати дітей... Я не можу довірити людині дітей яких на сніданок годує насінням, від цього просто у мене розривається серце", - підсумувала колишня дружина Серьоги в Instagram.

Раніше ми розповідали, що репер Серьога забрав дітей у колишньої дружини Поліни Ололо і не дає їм зустрітися.

"Історія триває півроку. Але останні місяці взагалі якесь свавілля. Віддала я їх на місяць до нього на відпочинок, потім методом провокації він забрав їх на 12 місяць. Зараз я не маю можливості навіть поговорити з ними. І, до речі, діти живуть зі сторонніми людьми, а іноді і надані самі собі", – заявила колишня дружина.

Поліна Ололо також пригрозила Серьозі судовим розглядом і зустріччю з силовиками.

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