Экс-жене рэпера Сергея Пархоменко, который выступает под псевдонимом Серега, Полине Ололо удалось встретиться с одним из ее детей

Полина рассказала, что, на днях знакомые сказали ей, что видели мальчиков на территории отельного комплекса под Киевом. Женщина отправилась туда, где встретилась с одним из сыновей – Платоном.

Такое заявление она сделала в разговоре с журналистами издания ТСН.

По ее словам, мальчик очень боялся, что сейчас их увидит папа и разозлится, он также сообщил, что звездный папа сказал якобы мама всем обеспечена, а им нужно теперь зарабатывать деньги, чтобы выжить.

"Мне сложно, честно. Зачем ты нас нашла? Сейчас папа увидит. Папа сказал, что ты обеспечена. А как мы будем деньги зарабатывать?", – цитирует Платона его мама Полина Ололо.

Полина ответила сыну, что папа все придумал и детям не надо зарабатывать никаких денег.

"Я буду зарабатывать, поэтому ничего не надо будет зарабатывать. У нас есть деньги, все у нас есть. С чего вы взяли, что у нас нет денег? Это все придумал папа!", – ответила сыну Полину.

К сожалению, мальчики были настолько напуганы, что отказались ехать со своей мамой.

Напомним, что рэпер Серега забрал детей у бывшей жены Полины Ололо и не дает им встретиться. Полина Ололо также пригрозила Сереге судебным разбирательством и встречей с силовиками.

"История длится полгода. Но последние месяцы вообще какой-то беспредел. Отдала я их на месяц к нему на отдых, потом методом провокации он забрал их на 12 месяц. Сейчас я не имею возможности даже поговорить с ними. И, к слову, дети живут с посторонними людьми, а иногда и предоставлены сами себе", – заявила бывшая супруга.

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