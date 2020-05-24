Мурат Налчаджиоглу не раз зраджував своїй дружині-співачці Ані Лорак і виявився далеко не "турецьким принцом"

Ані Лорак вийшла заміж за колоритного турка Мурата Налчаджиоглу у 2009 році. Їх історія кохання нагадувала справжню казку: випадкове знайомство на курорті, пропозиція руки і серця в Парижі, яскраве весілля на дві країни.

Але історія закінчилася в 2018 році, пара подала на розлучення. Як виявилося Мурат Налчаджиоглу постійно зраджував своїй дружині. Нагадаємо, з ким крутив роман турецький бізнесмен.

Мурат і Яна Бєляєва

Саме власницю інтернет-магазину і учасницю різних конкурсів краси Яну Бєляєву називають винуватицею розлучення зоряної пари. З Налчаджиоглу вона познайомилася в його клубі в Києві. За словами самої дівчини, вона вже кілька років знайома з чоловіком знаменитої співачки, але їх пов'язують лише дружні стосунки і загальна компанія.

Але ЗМІ засікли парочку в 2018 році, знявши їх на камери. Поводили вони себе явно не як друзі: чоловік страсно притискав до себе дівчину, а вона мило хихотіла. Спочатку дівчина заперечувала все, а потім і зовсім почала заявляти, що на відео не вона.

Мурат і Самія Ахметова

Вже через рік після скандального відео з Яною Бєляєвої. Турок несподівано заявив про нові стосунки з жагучою брюнеткою Самією. На цей раз він заявив про це відкрито і офіційно.

Цього разу його обраницею стала ще одна українка - киянка Самія Ахметова. Чим зараз займається дівчина невідомо, але раніше вона працювала фітнес моделлю. До всього іншого, дівчина люто заперечує, що саме вона, а не хтось інший стала причиною розлучення знаменитої парочки.

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