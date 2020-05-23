Восьмирічна донька відомої української співачки Ані Лорак, Софія, завела аккаунт в "Tik-Tok"

Дівчинка нещодавно записала відео, яке тут же розлетілося по мережі, пише Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах крихітка позує з кроликом. Софія ніжно обіймає тварину і цілує.

Дівчинка записувала відео в кофтині з довгими рукавами. Волосся було прибране у хвіст.

За словами дитини, спочатку кролика звали Роджер, але пізніше вона перейменувала тварину у Розочку, адже вона виявилася дівчинкою.

В кінці Софія попросила ставити питання про кролика і попросила лайкати відео.

За годину пост зібрав 400 переглядів і трохи коментарів.

"Дуже мила дівчинка росте, і кролик👍, але я помітив тривожний дзвіночок - у Софії, це якась одержимість лайками, сподіваюся, вона у майбутньому не стане божевільним блогером, готовим на все заради лайків", - написав один з користувачів мережі.

"Я думаю, що Соню виховали гідно! А лайки всі ми іноді просимо) в цьому немає нічого такого", - відповів автор посту у фан-групі співачки.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак поскаржилася на холодну весну.

Зірка написала, що через прохолодну погоду змушена напередодні літа ходити в теплому одязі. Вона натякнула: дуже хоче одягти щось легше.

"Ось і травень місяць! 😤 Коли одягну сукню?", - написала співачка.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак зареєструвалася на TikTok і тепер, схоже, вона зібралася активно привертати увагу новими роликами.

На днях зірка показала відеозапис, на якому позувала відразу в кількох образах. Зокрема, у білому халатику, який вона передбачливою закрила.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

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