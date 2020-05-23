Восьмирічна донька відомої української співачки Ані Лорак, Софія, завела аккаунт в "Tik-Tok"

Дівчинка нещодавно записала відео, яке тут же розлетілося по мережі, пише Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) 

На кадрах крихітка позує з кроликом. Софія ніжно обіймає тварину і цілує. 

Дівчинка записувала відео в кофтині з довгими рукавами. Волосся було прибране у хвіст. 

За словами дитини, спочатку кролика звали Роджер, але пізніше вона перейменувала тварину у Розочку, адже вона виявилася дівчинкою. 

Популярні новини зараз

Несподіваний фінал "Холостяка", Михайлюк вибрав собі наречену: "Моє серце каже...", фото

53-річна Ольга Сумська в мережива і шовку показала, як спокушає чоловіка: "Вау, яка..."

Гривні готують справжню прочуханку, курс валют різко зміниться: прогноз НБУ

Олена Кравець з "Квартал 95" захопила видом у напівпрозорій вишиванці: "Це вам не з скрині"
Показати ще

В кінці Софія попросила ставити питання про кролика і попросила лайкати відео. 

За годину пост зібрав 400 переглядів і трохи коментарів. 

"Дуже мила дівчинка росте, і кролик👍, але я помітив тривожний дзвіночок - у Софії, це якась одержимість лайками, сподіваюся, вона у майбутньому не стане божевільним блогером, готовим на все заради лайків", - написав один з користувачів мережі. 

"Я думаю, що Соню виховали гідно! А лайки всі ми іноді просимо) в цьому немає нічого такого",  - відповів автор посту у фан-групі співачки. 

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак поскаржилася на холодну весну. 

Зірка написала, що через прохолодну погоду змушена напередодні літа ходити в теплому одязі. Вона натякнула: дуже хоче одягти щось легше.

"Ось і травень місяць! 😤 Коли одягну сукню?", - написала співачка.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак зареєструвалася на TikTok і тепер, схоже, вона зібралася активно привертати увагу новими роликами.

На днях  зірка показала відеозапис, на якому позувала відразу в кількох образах. Зокрема, у білому халатику, який вона передбачливою закрила. 

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото