Американська голлівудська зірка Дженніфер Лопес збентежила відвертими рухами, пустившись у танок

Як передвет Politeka.net, роликом поділився в своєму мікроблозі в Instagram бойфренд 50-річної Джей Ло - баскетболіст Алекс Родрігес (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Нестаріюча красуня з'явилася в білому спортивному костюмі: топі і штанях. Лопес блиснула шикарною фігурою - без єдиної вади. Зібравши волосся в хвіст, знаменитість запалила зухвалим танцем, рухаючись зухвало й легко.

"Сьогодні ввечері Джен VS @jimmyfallon. Як ви думаєте, хто переможе?! #BTS #WorldOfDanceAgain FYI Дженніфер тільки що нагадала мені, що їй допомагали Елла і Таша ставити цей танець! Насолоджуйтесь!", - повідомив Родрігес, проанонсував "батл" між його коханою і американським коміком Джиммі Феллоном. До речі, Елла і Тіша це його доньки.

За день більше двох мільйонів фоловерів переглянули гарячий танець Джей Ло, засипавши її компліментами.

"Вона просто щось неймовірне... 🙌🏻"

"@jlo була ідеальна як зазвичай !! 🔥🔥🙌🏻"

"Моя Королева❤️"

"Вона така гарна 😍"

"Вона просто бомба! 👑"

"Джиммі хороший спортсмен, але у нього немає шансів!"

"Джен звичайно !!! вона завжди перемагає"

"добре вона огризнулася 😍"

Раніше ми повідомляли, Лопес похвалилася розкішними формами в яскравому вбранні. Актриса поділилася кадром в "сторіз". На ній строката сукня-піджак зелених відтінків, а також ботфорти в тон. Знаменитість без тіні збентеження козирнула ідеальними ніжками і спокусила декольте - мало не до пупка. Красуня зібрала волосся в її коронний високий хвіст і нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі.

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».

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