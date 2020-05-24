Американська голлівудська зірка Дженніфер Лопес збентежила відвертими рухами, пустившись у танок
Як передвет Politeka.net, роликом поділився в своєму мікроблозі в Instagram бойфренд 50-річної Джей Ло - баскетболіст Алекс Родрігес (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Нестаріюча красуня з'явилася в білому спортивному костюмі: топі і штанях. Лопес блиснула шикарною фігурою - без єдиної вади. Зібравши волосся в хвіст, знаменитість запалила зухвалим танцем, рухаючись зухвало й легко.
"Сьогодні ввечері Джен VS @jimmyfallon. Як ви думаєте, хто переможе?! #BTS #WorldOfDanceAgain FYI Дженніфер тільки що нагадала мені, що їй допомагали Елла і Таша ставити цей танець! Насолоджуйтесь!", - повідомив Родрігес, проанонсував "батл" між його коханою і американським коміком Джиммі Феллоном. До речі, Елла і Тіша це його доньки.
За день більше двох мільйонів фоловерів переглянули гарячий танець Джей Ло, засипавши її компліментами.
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"Вона просто щось неймовірне... 🙌🏻"
"@jlo була ідеальна як зазвичай !! 🔥🔥🙌🏻"
"Моя Королева❤️"
"Вона така гарна 😍"
"Вона просто бомба! 👑"
"Джиммі хороший спортсмен, але у нього немає шансів!"
"Джен звичайно !!! вона завжди перемагає"
"добре вона огризнулася 😍"
Раніше ми повідомляли, Лопес похвалилася розкішними формами в яскравому вбранні. Актриса поділилася кадром в "сторіз". На ній строката сукня-піджак зелених відтінків, а також ботфорти в тон. Знаменитість без тіні збентеження козирнула ідеальними ніжками і спокусила декольте - мало не до пупка. Красуня зібрала волосся в її коронний високий хвіст і нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі.
Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».
Також Politeka писала, що коханець Джей Ло без сорому показав, як розважається із зіркою: нескромні кадри підкорили мережа.