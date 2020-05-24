35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук сделал то, чего от него долгие месяцы ждала публика - рассекретил свою новую пассию

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал фото с девушкой в своем микроблоге в Инстаграм и рассказал историю их знакомства.

Так, Владимир и его возлюбленная - нотариус Кристина Горняк - предстали на фото в Париже. Пара в обнимку прогуливалась недалеко от Эйфелевой башни. Кристина с распущенными волосами и солнцезащитных очках была в джинсовой курточке и белых широких брюках, а в руках держала черную шляпку с белыми полями. Владимир показал себя в белой футболке, светлых джинсах и голубой рубашке.

В подписи к фото Остапчук подтвердил появившиеся ранее слухи, что они с Кристиной познакомились на свадьбе в Италии, где он был ведущим, а она подружкой невесты.

"Наше первое знакомство случилось еще в конце августа... Вспоминая сейчас тот день, даже не понимаю, как я сразу не приметил ее, не обратил на нее внимание - красивую, безумно талантливую, искреннюю и удивительную. Да и она, признаться, на меня тоже. Мы пообщались и пропали… на какое-то время", - поделился Владимир.

Через некоторое время они случайно встретились за кулисами шоу "Танці з зірками" - и вот тут-то все, по словам звезды, и закрутилось.

"Как вы тоже уже знаете, Кристину неспроста называют “танцующий нотариус”. Много лет занимаясь спортивными бальными танцами, она пришла поддержать своего знакомого хореографа Игоря Кузьменко, участвовавшего тогда в “Танцах”. Тогда она, нежно улыбнувшись, поддержала меня добрым словом: «Вова, поверьте, все будет хорошо». Да, мы первое время были на “вы”. Именно эту встречу мы сейчас считаем началом наших отношений, именно тогда, между нами проскочила та самая искра", - трогательно отметил Владимир.

Откровение Остапчука вызвало переполох в сети. Пользователи кинулись обсуждать его новую пассию в комментариях. Примечательно, что многие сравнили ее с его бывшей женой Еленой Войченко, которая сейчас воспитывает их двоих детей.

"Наконец показал)) золотые и влюбленные на фото😘"

"Фу быть таким! А была такая красивая семья..."

"Блин... Реально очень похожа Кристина на бывшую жену.... Хотя что я говорю... Я тоже копия бывшей жены 🤣"

"Типаж знакомый😲"

"Детей жалко..."

"Я думала Вы сошлись с женой - одно лицо 🤣👍🏼 ниче не поменялось"

"Очень похожа на жену. Ну слишком 💓"

"До чего похожа с бывшей женой 😊 просто как сестры 😅"

Напомним, что участница «Танців з зірками» раскрыла свои секреты красоты

А еще Politeka писала, что в сети переполох из-за новой возлюбленной Остапчука, показательные фото: «Никогда не поздно»

Также Politeka сообщала, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" показала все, чем ее наградила природа: "Идеальная"