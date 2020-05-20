Знаменитая артиска Ани Лорак показала сразу несколько необычных образов на новом видео

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила представить целую подборку с новыми образами, которыми похвасталась ради ролика в подростковом приложении "Тик-Ток". Похоже, звезда решила следовать модным трендам и намерена развлекать себя шутливыми роликами с дочерью, пока находится на самоизоляции, пишет Рoliteka.net.

Так, только вчера звезда заявила, что она зарегистрировалась на TikTok и теперь, похоже, она собралась активно привлекать внимание новыми роликами. Сегодня же звезда показала видеозапись, на которой позировала сразу в нескольких образах.

«Осваиваю TikTok. 🎬 Полная версия вчерашнего видео для вас.. то, что осталось за кадром (смотреть до конца!) ❤️😂😂😂 А в каких социальных сетях вы проводите больше всего времени?», - написала Каролина.

Вот что ответили пользователи:

«В Инстаграм, а теперь и в Тик ток😂😻❤️», «Вы ворвались в Тик Ток , супер-дива⚡️🤩», «Хорошего дня))❤️», «Сонечка 😂 вся в мамочку ❤️», «Богиня🔥 Очень горячо😍 Ждем новое видео💗», «Сейчас в инстаграм то и то редко захожу🙈 времени мало, так как на уроки с сыном уходит полдня, а когда задают слова по английскому, то почти до ночи с ними сидим😳 настолько тяжело они ему даются», «Красавица 😍☀️», «Каролина, вы как всегда красотка👍».

До этого Лорак примерила в ролике сразу несколько платьев и даже засветилась в спортивном костюме. При этом сделала она этого, чтоб рассказать о новой странице в приложении:

«Друзья, теперь я есть и в TikTok @tiktok @tiktok_russia! 🤷🏽‍♀️😁 Подписывайтесь на мою страницу по ссылке в профиле. Мы приготовили много интересного для вас! 💥», – написала Лорак.

Поклонники тут же отреагировали: «Ждём от вас интересных видео! Радуйте чаще новыми видео.», «Уже с вами 😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «Почему отписались от Эмина ?,» «Ани привет. Выглядядишь прекрасно. Умничка большая», «Ураааааааа ❤Ждем от вас интересных видео 💥», «Сторонилась я это приложение , а теперь пошла скачивать 😊».

Как известно, певице пришлось отменить часть выступлений и проектов из-за эпидемии вируса. Женщина вынуждена сидеть дома в изоляции. Это время певица проводит с единственной дочерью, но очень скучает без концертов. В прямом эфире ранее Лорак даже пожаловалась, что ей крайне тяжело выносить разлуку с фанатами.

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