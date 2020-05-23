Восьмилетняя дочь известной украинской певицы Ани Лорак, София, завела аккаунт в "Tik-Tok"
Девочка недавно записала видео, которое тут же разлетелось по сети, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах малышка позирует с кроликом. София нежно обнимает животное и целует.
Девочка записывала видео в кофточке с длинными рукавами. Волосы были убраны в хвостик.
По словам ребенка, изначально кролика звали Роджер, но позже малышка переименовала животное в Розочку, ведь оно оказалось девочкой.
53-летняя Ольга Сумская в кружевах и шелке показала, как соблазняет мужа: "Вау, какая..."
Гривне готовят настоящую взбучку, курс валют резко изменится: прогноз НБУ
ПриватБанк уличили в новом обмане с картами, появилось важное заявление: "Нужно идти в отделение..."
Счета блокируются после платежей, ПриватБанк сделал заявление: "Пока не пришлете свое фото..."
В конце София попросила задавать вопросы о кролике и попросила ставить лайки.
За час пост собрал 400 просмотров и немного комментариев.
"Очень милая девочка растет, и кролик👍, но я заметил тревожный звоночек - у Софии, это какая-то одержимость лайками, надеюсь, она в будущем не станет сумасшедшим блогером, готовым на все ради лайков", - написал один из пользователей сети.
"Я думаю, что Соню воспитали достойно! А лайки все мы иногда просим) в этом нет ничего такого", - ответил автор поста в фан-группе певицы.
Напомним, недавно Ани Лорак пожаловалась на холодную весну.
Звезда написала, что из-за прохладной погоды вынуждена накануне лета ходить в теплой одежде. Она намекнула: очень хочет надеть что-то полегче.
"Вот и май месяц! 😤 Когда надену платье?", - написала певица.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак зарегистрировалась на TikTok и теперь, похоже, она собралась активно привлекать внимание новыми роликами.
На днях звезда показала видеозапись, на которой позировала сразу в нескольких образах. В частности, в белом халатике, который она предусмотрительной закрыла.
Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева
Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале
Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото