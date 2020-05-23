Восьмилетняя дочь известной украинской певицы Ани Лорак, София, завела аккаунт в "Tik-Tok"

Девочка недавно записала видео, которое тут же разлетелось по сети, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах малышка позирует с кроликом. София нежно обнимает животное и целует.

Девочка записывала видео в кофточке с длинными рукавами. Волосы были убраны в хвостик.

По словам ребенка, изначально кролика звали Роджер, но позже малышка переименовала животное в Розочку, ведь оно оказалось девочкой.

В конце София попросила задавать вопросы о кролике и попросила ставить лайки.

За час пост собрал 400 просмотров и немного комментариев.

"Очень милая девочка растет, и кролик👍, но я заметил тревожный звоночек - у Софии, это какая-то одержимость лайками, надеюсь, она в будущем не станет сумасшедшим блогером, готовым на все ради лайков", - написал один из пользователей сети.

"Я думаю, что Соню воспитали достойно! А лайки все мы иногда просим) в этом нет ничего такого", - ответил автор поста в фан-группе певицы.

Напомним, недавно Ани Лорак пожаловалась на холодную весну.

Звезда написала, что из-за прохладной погоды вынуждена накануне лета ходить в теплой одежде. Она намекнула: очень хочет надеть что-то полегче.

"Вот и май месяц! 😤 Когда надену платье?", - написала певица.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак зарегистрировалась на TikTok и теперь, похоже, она собралась активно привлекать внимание новыми роликами.

На днях звезда показала видеозапись, на которой позировала сразу в нескольких образах. В частности, в белом халатике, который она предусмотрительной закрыла.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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