Судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар удивила словами о том, что у нее раньше были проблемы со здоровьем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Когда я только пришла в хореографическое училище, оказалось, что мои детские связки очень мягкие и нежные. Многие преподаватели называли меня «Бемби», говоря о том, что мои ноги, словно «ножки оленёнка». Так как связки были слабые, у меня часто была проблема с подворачиванием ноги, если конкретно — сустава, который крепит стопу и голень», - говорится в сообщении.

Также Кухар уточнила, что ей тогда прописали специальные упражнения, которые помогли укрепить мышцы.

«Мой преподаватель Валерий Петрович Ковтун, зная мою проблему, рекомендовал делать #battementtendu, после того, как я подворачивала ногу. Неважно, в кроссовках на улице или в балетном зале, я становилась и 100 раз в сторону выполняла батман тандю», - подчеркнула она.

На опубликованных кадрах Кухар вместе с ребенком делают упражнения, которые помогут деткам, которые занимаются балетом.

«Я решила поделиться с вами этим комплексом упражнений и привлекла Настю, чтобы вы посмотрели, какие ошибки могут делать малышки на первых порах. Желаю приятных занятий и крепких мышц!💪🏻», - уточнимла она.

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