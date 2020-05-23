Зіркова пара українського шоубізу співачка Настя Каменських і репер Потап порадували шанувальників сімейними кадрами - ідилія і пристрасть

Як передає Рoliteka.net, Каменських опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram архівне відео річної давності - спогади зародження їх сім'ї з Потапом (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). 23 травня 2019 року парочка провела розкішне торжество і тепер відзначає ситцеве весілля.

На кадрах Настя з'явилася в білому вузькому платті і накинутому на плечі пальті, з широким обручем на голові замість фати. Красуня кокетливо пограла на камеру, блиснувши пишним бюстом в відвертому декольте.

Поруч з нею виник й Потап в білих штанях, такого ж кольору футболці і легкій курточці. Щасливі й окрилені любов'ю, вони пустилися в танок. Потап в якийсь момент ніжно обійняв дружину і поцілував, а в кінці кінців зухвало схопив за "п'яту точку".

"Нескінченна любов❤️", - Каменських підписала ролик.

За кілька хвилин фанати встигли понад 11 000 раз подивитися це запальне відео, вітаючи кумирів з річницею весілля.

"Щирі почуття❤️ це так мило"

"Олексій красава👌"

"Блііін такі суперські!!! Завжди дивлюсь на вашу пару з посмішкою...ви один великий 🔥"

"Які милі, з ситцевим весіллям❤️"

"Так ніжно💞🦢"

"Неможливо надивитися❤️"

"Кльові!👍 Позитивні!🎉 Закохані!😍 Залишайтеся таким же 💖 P. S. як дізналася про ваше весілля, весь день сльози котилися від щастя 💜"

Раніше ми повідомляли, Потап опублікував в Instagram зворушливий момент з весілля. Атмосферний кадр пронизаний любов'ю і пристрастю. Так, Настя пригорнулася до чоловіка в сукні з довгим шлейфом і вони злилися в поцілунку.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.