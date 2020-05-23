Зіркова пара українського шоубізу співачка Настя Каменських і репер Потап порадували шанувальників сімейними кадрами - ідилія і пристрасть
Як передає Рoliteka.net, Каменських опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram архівне відео річної давності - спогади зародження їх сім'ї з Потапом (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). 23 травня 2019 року парочка провела розкішне торжество і тепер відзначає ситцеве весілля.
На кадрах Настя з'явилася в білому вузькому платті і накинутому на плечі пальті, з широким обручем на голові замість фати. Красуня кокетливо пограла на камеру, блиснувши пишним бюстом в відвертому декольте.
Поруч з нею виник й Потап в білих штанях, такого ж кольору футболці і легкій курточці. Щасливі й окрилені любов'ю, вони пустилися в танок. Потап в якийсь момент ніжно обійняв дружину і поцілував, а в кінці кінців зухвало схопив за "п'яту точку".
"Нескінченна любов❤️", - Каменських підписала ролик.
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За кілька хвилин фанати встигли понад 11 000 раз подивитися це запальне відео, вітаючи кумирів з річницею весілля.
"Щирі почуття❤️ це так мило"
"Олексій красава👌"
"Блііін такі суперські!!! Завжди дивлюсь на вашу пару з посмішкою...ви один великий 🔥"
"Які милі, з ситцевим весіллям❤️"
"Так ніжно💞🦢"
"Неможливо надивитися❤️"
"Кльові!👍 Позитивні!🎉 Закохані!😍 Залишайтеся таким же 💖 P. S. як дізналася про ваше весілля, весь день сльози котилися від щастя 💜"
Раніше ми повідомляли, Потап опублікував в Instagram зворушливий момент з весілля. Атмосферний кадр пронизаний любов'ю і пристрастю. Так, Настя пригорнулася до чоловіка в сукні з довгим шлейфом і вони злилися в поцілунку.
Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.