Теперь все стало на свои места

Стало известно, почему Меган Маркл не позвала Кейт Миддлтон в качестве подружки невесты

Об этом пишет таблоид Express.

Экс-герцоги Сассекские сыграли свадьбу в 2018 году, но в социальных сетях продолжают строить догадки, почему Кейт Миддлтон не была подружкой невесты Меган Маркл.

Многие утверждали, что с самого первого дня знакомства между девушками вспыхнул конфликт. Но на деле оказалось все еще проще.

Один из "секретов" раскрыла королевский эксперт Марлен Кёнинг.

«Большинство королевских невест не берут в подружки взрослых дам. Было бы странно, если бы в этой роли выступила дама за 30 или замужняя женщина», — объяснила она обычаи в Букингемском дворце.

По словам эксперта, когда Кейт выходила замуж за Уильяма, ее младшая сестра Пиппа выступила в роли подружки невесты. И уже тогда это нарушала многолетние традиции, так как той было почти 30. Но такой «ход конем» позволил Пиппе стать одной из самых завидных невест в мире.

А когда шесть лет спустя Пиппа шла под венец, герцогиня Кембриджская не стала нарушать традиции и была лишь гостьей на свадьбе — на роль подружек невесты позвали других девушек.

Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон решилась на смену имиджа.

Для нового публичного появления герцогиня выбрала красное платье с цветочным принтом и элегантным белым воротничком от премиального бренда Beulah London стоимостью 550 фунтов стерлингов (около 18 тысяч гривен).

Самое интересное, что платье Миддлтон оказалось похожим на наряд, в котором принцесса Диана предстала в ноябре 1986 года во время рабочей поездки в султанат Оман.

В социальных сетях не могли не подчеркнуть сходства между герцогиней Кембриджской и ныне покойной принцессой Дианой.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели