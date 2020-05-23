32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася підтягнутою фігурою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала результат тритижневої роботи над своїм тілом. В гонитві за ідеальною фігурою Леся зацікавилася інтервальним голодуванням - це схема харчування, при якій їсти дозволено лише в певний час. Наприклад, тільки 4 години або 8 годин на добу.

Леся позує в ліфті, знімаючи себе на телефон. Красуня облягла фігуру в топ і велосипедки тілесного кольору, накинувши зверху картату легку курточку. На обличчі у телеведучої чорна захисна маска і темні окуляри.

Неможливо не помітити шикарну талію знаменитості, якій позаздрили б багато хто. Крім того, користувачів розбурхала пікантна деталь на фото: еластична тканина топа підкреслила кожен звабливий вигин і "горбок".

"#новинизротовоїпорожнини 😷 1. 3й тиждень інтервального голодування - результат на лице😁, я б сказала на живіт😈 2. Сьогодні о 13.00 зустрічаємося в прямому ефірі, поговоримо на «бабині теми», а саме: Правильний догляд за волоссям зі спеціалістом @kerastase_official! 3. І не треба писати мені про розбитий телефон😆Тьолочки чекаю😘", - підписала знімок Никитюк.

Шанувальники кинулися обговорювати пост телеведучої - звичайно ж, проігнорувавши її прохання не згадувати розбитий "айфон", на якій вона себе знімала.

"Як телефон побила?😂😂❤️"

"Боже, яка ци*я!😻👌🌺"

"А Лесюня-то вогнище!👍"

"Ну прям багіня 😍🔥😂"

"Леся Іванівна, це що за се*с, ви що, посоромилася б 🔥"

"Як ти примудрилася телефон розбити мені цікаво"

"людина без обличчя, ти хто? 🧟‍♂️"

"Леся зовсім худенька стала"

Раніше ми повідомляли, Лесю зачепила тема пластичних операцій: зокрема, деякі запідозрили зірку в тому, що вона щось коректувала у своїй зовнішності. Никитюк виставила показове фото: оригінал і оброблене в графічному редакторі.

"Що б ви хотіли змінити на обличчі? Ніс, губи, вилиці?? І давайте по-чесному, хто з вас щось собі колов?? Якщо у мене є в підписках косметологи, напишіть які процедури найчастіше роблять дівчата😉", - запитала в підписі Леся.

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

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