Російський шоумен Гарік Харламов ледь не влаштував грандіозну пожежу в гостях

Відверту заяву комік зробив в ефірі Youtube-шоу "Бар у великому місті", передає Politeka.net.

За його словами, неприємна ситуація сталася в часи, коли він був учасником КВН.

Тоді костюмер Гуля запросила Гаріка Харламова і його двоюрідного брата в гості, поселивши їх в гостьовому будинку на дачі.

Під час гри в "Монополію", брати вирішили зробити саморобну свічку з воску.

"Ми це все зібрали, скрутили і обмотали шнурком", – згадав Гарік в ефірі шоу.

Вони довгий час намагалися підпалити свічку, і вирішили прискорити процес, принісши з гаражу каністру з бензином.

Трохи горючої суміші учасники КВК вилили на свічку, а потім піднесли до неї запалений сірник.

"Все починає палати, намагаємося загасити – не виходить. Вогонь мчить до самої каністри", – з тривогою згадував Гарік Харламов.

За словами шоумена, вони боягузливо втекли з братом з місця інциденту. Під час "втечі" Гарік Харламов почув хлопок в момент, коли вогонь повністю охопив будиночок.

В кінці зізнання Гарік Харламов вибачився перед Гулей і розповів, що після пожежі всіляко уникав спілкування з дівчиною.

Зазначимо, що 32-річна російська актриса Христина Асмус, яка є дружиною коміка Гаріка Харламова, приголомшила шанувальників дивним відео на якому вона "народжує" в ванній.

На кадрах, опублікованих в мережі, чути, як Асмус голосно кричить, сидячи у ванній. Артистка імітує домашні пологи і обіцяє поділитися досвідом з прихильницями.

За два дні ролик Асмус зібрав понад 1,1 мільйона переглядів. У коментарях почали бурхливо обговорювати вагітність Асмус, а також її поведінку у ванній.

Одні коментатори оцінили жарт зірки і посміялися над шанувальниками, які повірили в її становище. Інші стали засуджувати Асмус за те, що вона взяла участь у настільки провокаційному проекті.

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