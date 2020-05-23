Російський шоумен Гарік Харламов ледь не влаштував грандіозну пожежу в гостях
Відверту заяву комік зробив в ефірі Youtube-шоу "Бар у великому місті", передає Politeka.net.
За його словами, неприємна ситуація сталася в часи, коли він був учасником КВН.
Тоді костюмер Гуля запросила Гаріка Харламова і його двоюрідного брата в гості, поселивши їх в гостьовому будинку на дачі.
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Під час гри в "Монополію", брати вирішили зробити саморобну свічку з воску.
"Ми це все зібрали, скрутили і обмотали шнурком", – згадав Гарік в ефірі шоу.
Вони довгий час намагалися підпалити свічку, і вирішили прискорити процес, принісши з гаражу каністру з бензином.
Трохи горючої суміші учасники КВК вилили на свічку, а потім піднесли до неї запалений сірник.
"Все починає палати, намагаємося загасити – не виходить. Вогонь мчить до самої каністри", – з тривогою згадував Гарік Харламов.
За словами шоумена, вони боягузливо втекли з братом з місця інциденту. Під час "втечі" Гарік Харламов почув хлопок в момент, коли вогонь повністю охопив будиночок.
В кінці зізнання Гарік Харламов вибачився перед Гулей і розповів, що після пожежі всіляко уникав спілкування з дівчиною.
Зазначимо, що 32-річна російська актриса Христина Асмус, яка є дружиною коміка Гаріка Харламова, приголомшила шанувальників дивним відео на якому вона "народжує" в ванній.
На кадрах, опублікованих в мережі, чути, як Асмус голосно кричить, сидячи у ванній. Артистка імітує домашні пологи і обіцяє поділитися досвідом з прихильницями.
За два дні ролик Асмус зібрав понад 1,1 мільйона переглядів. У коментарях почали бурхливо обговорювати вагітність Асмус, а також її поведінку у ванній.
Одні коментатори оцінили жарт зірки і посміялися над шанувальниками, які повірили в її становище. Інші стали засуджувати Асмус за те, що вона взяла участь у настільки провокаційному проекті.
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