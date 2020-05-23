Український репер Потап поділився з шанувальниками радісною новиною

Як передає Politeka.net, сьогодні, 23 травня, відомий український виконавець і, не менш відома співачка Настя Каменських відзначають свою першу річницю весілля.

Потам опублікував знімок, на якому пара переживала неповторні хвилини щастя того дня.

"1 річниця! Ситцеве весілля! Люблю, дякую тобі", - зворушливо повідомив він в підписі до посту.

Зіркову пару просто засипали привітаннями, а багато хто навіть здивувалися, що пройшов вже цілий рік з пам'ятної дати.

"Дуже красиві!!! Довгої і прекрасної спільного життя вам!!", "Сімейного щастя, любові, взаєморозуміння. Яка красива пара, очей не відірвати", "Як приємно бачити. Ще по 100 раз такий річниці Вам", "Вже рік? Так швидко", "Неповторні хвилини щастя Олексія і Анастасії!", "Вітаю. Це незабутній захід 2019 року - писали користувачі мережі.



Раніше ми повідомляли, що Настя Каменських презентувала кліп на пісню "Спогади", в якому зібрала "шматочки" архівних кадрів з життя та роботи з чоловіком (як відомо, до шлюбу зірки довгий час виступали разом, як один колектив).

На відео можна побачити різні моменти з їх спільної роботи, як вдома, так і за кордоном.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами із залаштунків "Голосу", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячився в дивній позі, Каменських все зафільмувала.