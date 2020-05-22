28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, збентежила мегавідвертим образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в одних лише трусиках - такою пікантною деталлю Анна ще більше підігріла інтерес до власної персони.

Гаряча MARUV нанесла на тіло сріблясту фарбу і блискітки, витончено зігнувшись і недбало прикривши "стиглі персики" рукою. При цьому важко не помітити, що зірка залишила в кадрі кілька привабливих штрихів.

Блискуча брюнетка замріяно подивилася в камеру і підняла плечі, ніби соромлячись. Анна "примальовувала" до знімка напис "wow" - в найцікавішому місці.

"Боді-арт для мого нового музичного відео", - написала зірка.

Популярні новини зараз

ПриватБанк викрили у новому обмані з картами, з'явилася важлива заява: "Треба йти у відділення..."

Кабмін прийняв екстрене рішення, кому можна радіти: "Першими виплати отримають..."

Олена Кравець з "Квартал 95" захопила видом у напівпрозорій вишиванці: "Це вам не з скрині"

Правила виплати пенсій українцям кардинально змінять, подробиці закону: "Гроші отримають ті, хто..."
Показати ще

Шанувальники прийшли в невимовний захват, поставивши за годину більше 17 000 лайків.

"🔥аее кайф"
 
"Дуже цікава і неординарна особистість 👍"
 
"Гарна....немає слів❤️"
 
"Аня красуня, їй дуже йде чорний колір волосся"
 
"*вереск вереск вереск*"
 
"Мати, пора стріляти на поразку 🖤"
 
"Просто шик🤤🔥💛"

Раніше ми повідомляли, MARUV надовго позбавила фанатів сну, виставивши фото в "сторіз" у нижній білизні. Прозора тканина з трудом прикрила принади красуні. Щоб приховати зайве Анні навіть довелося задіяти капелюшок, яким вона закрила нижню частину, а груди красуня прикрила смайликами-сердечками. Шанувальники могли тут же припустити, що ракурс знизу, з якого дівчина робила фото, "правда шикарний". Співачка зухвало глянула в камеру, відкривши рот.