28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, збентежила мегавідвертим образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в одних лише трусиках - такою пікантною деталлю Анна ще більше підігріла інтерес до власної персони.

Гаряча MARUV нанесла на тіло сріблясту фарбу і блискітки, витончено зігнувшись і недбало прикривши "стиглі персики" рукою. При цьому важко не помітити, що зірка залишила в кадрі кілька привабливих штрихів.

Блискуча брюнетка замріяно подивилася в камеру і підняла плечі, ніби соромлячись. Анна "примальовувала" до знімка напис "wow" - в найцікавішому місці.

"Боді-арт для мого нового музичного відео", - написала зірка.

Шанувальники прийшли в невимовний захват, поставивши за годину більше 17 000 лайків.