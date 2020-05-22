28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, збентежила мегавідвертим образом
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в одних лише трусиках - такою пікантною деталлю Анна ще більше підігріла інтерес до власної персони.
Гаряча MARUV нанесла на тіло сріблясту фарбу і блискітки, витончено зігнувшись і недбало прикривши "стиглі персики" рукою. При цьому важко не помітити, що зірка залишила в кадрі кілька привабливих штрихів.
Блискуча брюнетка замріяно подивилася в камеру і підняла плечі, ніби соромлячись. Анна "примальовувала" до знімка напис "wow" - в найцікавішому місці.
"Боді-арт для мого нового музичного відео", - написала зірка.
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Шанувальники прийшли в невимовний захват, поставивши за годину більше 17 000 лайків.
Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео
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