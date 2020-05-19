Украинская певица MARUV показала необычное фото, на котором позировала в прозрачном белье
На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори девушка решила показать кадр, который немало заинтриговал поклонников. Как известно, девушка любит демонстрировать фото с концертов, делится кадрами из тренировок и записывает ролики для "Тик-ток", однако крайне редко показывает что-то, что касается ее личной жизни и дома, сообщает Politeka.
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Так, на странице девушка показала фото, на котором позировала в одном лишь белье черного цвета, полностью сделанное из тонких полосок и сеточки. Чтобы скрыть лишнее Анне пришлось закрыть нижнюю часть тела шляпкой черного цвета, а грудь прикрыть смайликами-сердечками. Поклонники могли тут же предположить, что ракурс снизу, с которого девушка делала фото, "правда шикарен".
До этого мы сообщали, что находясь на карантине и без постоянных дренировок, Анна набрала лишнего сидя дома и отдыхая без концертов. Девушка активно тренируется и всегда много времени проводит в зале, а сейчас же без всего этого, похоже, форму поддерживать не так просто.
Из-за слишком тесного платья Анна засветила лишний вес на животе и то, что ее талия буквально скрыта под столь пикантным нарядом.
Причем ранее Анна представила записанный прямой эфир с поклонниками. В новом эфире артистка решила дать небольшой онлайн-концерт, однако удивила небрежным и неухоженным видом.
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