Украинская певица MARUV показала необычное фото, на котором позировала в прозрачном белье

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори девушка решила показать кадр, который немало заинтриговал поклонников. Как известно, девушка любит демонстрировать фото с концертов, делится кадрами из тренировок и записывает ролики для "Тик-ток", однако крайне редко показывает что-то, что касается ее личной жизни и дома, сообщает Politeka.

Так, на странице девушка показала фото, на котором позировала в одном лишь белье черного цвета, полностью сделанное из тонких полосок и сеточки. Чтобы скрыть лишнее Анне пришлось закрыть нижнюю часть тела шляпкой черного цвета, а грудь прикрыть смайликами-сердечками. Поклонники могли тут же предположить, что ракурс снизу, с которого девушка делала фото, "правда шикарен".

До этого мы сообщали, что находясь на карантине и без постоянных дренировок, Анна набрала лишнего сидя дома и отдыхая без концертов. Девушка активно тренируется и всегда много времени проводит в зале, а сейчас же без всего этого, похоже, форму поддерживать не так просто.

Из-за слишком тесного платья Анна засветила лишний вес на животе и то, что ее талия буквально скрыта под столь пикантным нарядом.

Причем ранее Анна представила записанный прямой эфир с поклонниками. В новом эфире артистка решила дать небольшой онлайн-концерт, однако удивила небрежным и неухоженным видом.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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