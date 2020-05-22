Співачка Надія Мейхер-Грановська, яка раніше виступала в групі «ВІА-Гра», похвалилася стрункою фігурою

Як повідомляє Politeka.net, з'явилося нове фото на її сторінці в Instagram.

Знаменитість всерйоз захопилася модою і навіть запустила власну лінію одягу і тепер регулярно показує шанувальникам спокусливі наряди. Співачка доводить, що у свої 38 років залишається привабливою і бажаною жінкою.

На цей раз вона вбралася в обтягуючі сукні, яка підкреслила її талію. Шви зробили Надію ще стрункішою і виділили її бюст. Волосся артистка прибрала тому в густу кучеряву зачіску.

Раніше Надія Мейхер-Грановська постала перед користувачами мережі в ще більш спокусливій вбранні. Вона вбралася в довге чорне плаття, яке підкреслило її привабливі форми. Крім того, екс-"ВІА Гра" прийняла грайливу позу, а судячи з фото, вона не одягла бюстгальтер.

Ще раніше співачка виклала добірку своїх гарячих фото. Для них вона приміряла два способу – ніжної дівчини і фатальної жінки. На першому кадрі вона одягнена в ніжне біле плаття з рюшами і таку ж капелюх. Надія обхопила себе руками. Другий спосіб виявився зовсім протилежним - відвертий костюм з червоним капелюхом, який оголює її принади.

Нагадаємо, 38-річна Надія Мейхер вперше показала свого юного коханого.

А ще Politeka писала, що схудла Мейхер задерла ногу вище Волочкової.

Також Politeka повідомляла, що Мейхер вивалила пишне багатство і пригорнулася до спекотного красунчику.