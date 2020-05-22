В української співачки Ірини Білик 22 травня сталося велике горе в родині

Зірка втратила матір, Ганну Яківну. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку журналу "Отдохни".

Жінка працювала шеф-кухарем на телеканалі "Інтер". Тільки 10 травня Ганна Яківна святкувала день народження.

"Приносимо найглибші співчуття Ірині та всій її родині...🕯️", - говориться в повідомленні.

"Тримайся,Ірино,важко", "Нехай спочиває з миром", "Це так страшно", "Тримайтеся❤️", "Співчуття", "Співчуваю😢😢😢", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що пізніше Ірина Білик перервала коротке мовчання і зробила пост про померлу рідну людину:

"Містика мене переслідує все життя! Тільки збиралася записати прекрасну пісню про Маму... і цілий ранок думала про те, як це буде красиво, і як моїй Мамі буде приємно її почути, але життя розпорядилося по своєму... моя Мамочка почує цю пісню вже на небесах. Прощай, люба Мамочко".

Примітно, що зірка поховала батька, Миколу Семеновича, не так давно - на початку жовтня минулого року.

Ірина зазначила, що тато пішов з життя в той же день, коли народився.

Відомо що батько і мати Ірини Білик були інженерами на авіазаводі. Пізніше Ганна Яківна влаштувалася на "Інтер".

Також, у співачки є брат, Сергій, який закінчив факультет соціології і права.

Раніше ми писали, що близько тижня тому Ірина Білик опублікувала сімейне фото з синами і невісткою.

Старшій дитині зірки, Глібу, вже 21 рік. Хлопець навчається в Києві і займається монтажем відео, крім того, він захоплюється музикою і грає зі своєю групою.

Молодшому синові, Табризу, вже четвертий рік, він народився від сурогатної матері. Батьком став чоловік артистки Аслан Ахмадов.

Сім'я позувала на березі моря, посміхаючись.

"З днем сім'ї вас, мої дорогі!", - тоді написала Ірина.

Нагадаємо, Ірина Білик після скандалу з Зеленським зробила заяву.