Известная украинская певица Ирина Билык опубликовала редкое фото со старшим сыном

Звезда порадовала поклонников семейным фото, где также присутствует старший сын, Глеб Оверчук, пишет Politeka.net.

В этом году парню исполнится 21 год. Известно, что Глеб появился на свет от модели Андрея Оверчука, с которым Ирина сожительствовала с 1998 по 2002 год. Сын звезды учится в Киеве и занимается монтажом видео, кроме того, он увлекается музыкой и играет со своей группой.

Также на фото можно заметить младшего сына Билык, Табриза Ахмадова. Ребенку уже четвертый год. Малыш появился на свет от российского продюсера Аслана Ахмадова, с которым артистка находится в браке.

Возвращаясь к фото, Ирина Билык предстала в яркой шапочке и прикрыла глаза крупными очками. А рядом находилась, вероятно, невестка певицы.

Семья позировала на берегу моря, улыбаясь.

"С днем семьи вас, мои дорогие!", - написала Ирина.

За 20 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"СПАСИБО! ВЗАИМНО💟💟", "Какие все красивые", "Быстрее бы Аслан прилетел!!!фото супер!!", "❤️👏И вас, Ирочка!!! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉", "Счастья Вам!!! 🤗🤗🤗", "И вашу семью с праздником. 💋", "Какой красивый малыш❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Ирина Билык прибегла к суррогатному материнству, так как медики запретили ей рожать.

Так, чтобы на свет появился Табриз, ей пришлось выложить кругленькую сумму.

Билык посоветовала парам, которые не могут завести ребенка, обращаться за помощью к специалистам.

Напомним, Ирина Билык позировала в брюках, пиджаке и рубашке. Образ звезды дополнен стильными туфлями, а волосы были зачесанными назад. Фотография получилась свежей и необычной.

"А какие перемены произошли у вас в период карантина?", - поинтересовалась певица.

Напомним, Ирина Билык после скандала с Зеленским сделала заявление.