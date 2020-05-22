Українська модель, учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова приголомшила зухвалим фото, виставивши напоказ все найсоковитіше

Як передає Politeka.net, відома володарка 13-го розміру грудей опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких позувала в сміливому вбранні поряд з не менш чудовим власним портретом.

Так, Міла з фіолетовими локонами вбралася в міні-сукню леопардового забарвлення і без тіні збентеження блиснула своєю головною гордістю перед камерою - від зони декольте неможливо відвести погляд. Здається, ніби ось-ось неосяжні "озера" дівчини покинуть свої береги і вирвуться на волю з тісної сукні.

Кузнєцова позувала на тлі портрета - "а-ля Мона Ліза, або Джоконда". Шанувальники розсипалися в компліментах, правда, деякі зазначили, що оригінал куди краще, ніж картина.

"1 or 2and? Maybe 3?🤔👍😋 Спасибі @fokus_portret за картину і настрій 💚💛", - підписала зірка спекотні фото.

"Крута картина👍І я собі таку хочу🤗"; "Ну прям сучасна Мона Ліза. На всіх фото краса!!!"; "Джоконда?"; "Так, б таку красу живцем побачити..."; "Прекрасна дівчина з прекрасними формами 🥰"; "🙌оригінал краще...", - відреагували фанати моделі.

Раніше ми повідомляли, Кузнєцова, у якої вже понад 560 тисяч фоловерів по всьому світу, спокусила прекрасним видом у витонченому чорному купальнику, позуючи на пляжі під тінню пальм на тлі блакитного океану. Красуня ефектно присіла і млосно відвела погляд убік, блиснувши дарами природи.

Нагадаємо, що 150-кілограмова модель в прозорій сукні засвітила величезні тату.

Ще ми писали, найповніша в світі модель повністю роздяглася, але їй цього не пробачили.

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