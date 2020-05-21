Зірка з дочками виглядають чудово

Відома українська співачка Оля Полякова потішила шанувальників спільними фото з доньками

Зірка опублікувала яскраві кадри в сукнях на честь Дня вишиванки, пише Politeka.net.

Артистка з дочками позували на зеленому газоні. Оля знаходилася посередині, та обіймала 15-річну Марію і восьмирічну Алісу.

Усі красуні наділи шикарні сукні з орнаментами. Зокрема, Ольга позувала в сірому вбранні з яскраво-зеленим малюнком.

"З днем вишиванки ❤️❤️😍", - підписані знімки.

За годину пост зібрав майже 50 тисяч лайків та багато коментарів.

"Неймовірно красиві дівчата😍😍😍 Зі святом!💖", "Красуні! Нарешті я вже подумала що ти Оля сьогодні у вишиванці й не з'явишся)", "Аліса красуня🔥", "Сім'я найкраща", "Як же мені подобається ваша Аліса 😍", "Щас напевно мамі прилетить за останнє фото🙈😂", "Красуні 💃", "Ви такі красуні! 😍Щастя вам!!! 🌷🌷🌷🌷🌷", "Які ви красуні,ваще як подружки🔥🔥🔥", "Ви дуже красиві. СУПЕР👏😍❤️😘", "Красуні!!!💖💖💖💖💖🌷🌷🌷🌷🌷", "❤️❤️ дуже хороші ❤️❤️❤️🔥", "Красуні !!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Полякова показала в Сторіз, як лежала на кушетці, прикриваючись рушником.

На голові у неї була шапочка для волосся, а по щоці водили спеціальним приладом, який доглядає за шкірою.

Раніше повідомлялося, що Оля Полякова опублікувала відео, на якому її віртуальною «гостею» стала знаменита актриса Ольга Сумська.

Під час ефіру Полякова задавала артистці каверзні питання і змушувала її виконувати не найпристойніші завдання.

Нагадаємо, Полякова публічно зчепилася з Лободою, спливли брудні деталі скандалу.

Як повідомляла Politeka, Полякова і Влад Яма відкинули сором і віддалися божевільним утіхам на камеру.

Також Politeka писала, що Полякова познущалася над відомим українцем у прямому ефірі.