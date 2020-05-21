25-річна українська актриса і гумористка, зірка "Квартал 95" Лера Товстолес вирішила трохи змінити зовнішність

Артистка опублікувала відповідне відео в Instagram, передає Politeka.net. (На жаль, зірка закрила сторінку від перегляду відео)

На кадрах красуня постала з більш світлими волоссям, ніж завжди. Зірка покрутила головою і пограла розпущеним кучерявим локонами.

При цьому можна помітити, що актриса - у плащі, а її образ доповнюють різні аксесуари.

До того ж непомітний макіяж підкреслив всі достоїнства красивих рис обличчя гумористки.

"Кайфую від нового кольору волосся 💔💔💔... найкращі !!!!!!", - написала модель.

За годину пост зібрав понад 600 переглядів і трохи коментарів.

"Красиво😍😍", "❤️🥰 чарівна", "Майже не впізнати", "Дуууже гарно😍", "Лерко, тобі дуже личить 👍👍👍", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що зараз на сторінку зірки "Квартал 95" підписані 28,9 тисяч користувачів мережі.

Нагадаємо, Лера Товстолес постала в зухвалому топі білого кольору, поверх якого натягнула ще один, але вже прозорий, а також штанях соковитого синього відтінку. Погляд чіпляють "осина" талія і пружні округлості.

"Я йоу 👋😝", - лаконічно підписала фото Товстолес.

Раніше повідомлялося, що Лера Товстолес позувала у вбиральні в одній білизні, елегантно вигнувшись і показавши розкішне тіло.

«Типова я, коли нема чого одягти навесні», - коротко говориться в повідомленні.

Нагадаємо також, що Лера Товстолес показала спекотні танці на своїй сторінці в Instagram.

Зірка рухалася за столом після сніданку, а також підспівувала пісню.

"Вважаю своїм обов'язком і вас заразити цією піснею. Прокинулася і співаю весь ранок", - підписала актриса ролик у сторіз.

Нагадаємо, красуня з "Квартал 95" відкрила хутра і показала, що підкорює серця.

Також Politeka повідомляла, гаряча красуня з "Квартал 95" підкорила чином в білому топіку.

А ще Politeka писала, що зірка "Квартал 95" раптово змінила імідж і вразила новою зовнішністю.