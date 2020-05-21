25-летняя украинская актриса и юмористка, звезда "Квартал 95" Лера Товстолес решила немного изменить внешность

Артистка опубликовала соответствующее видео в Инстаграм, передает Politeka.net. (К сожалению, звезда закрыла страницу от просмотра видео)

На кадрах красотка предстала с более светлыми волосами, чем всегда. Звезда покрутила головой и поиграла распущенными волнистыми локонами.

При этом можно заметить, что актриса - в плаще, а ее образ дополняют разные аксессуары.

К тому же неброский макияж подчеркнул все достоинства красивых черт лица юмористки.

"Кайфую от нового цвета волос 💔💔💔... лучшие !!!!!!", - написала модель.

За час пост собрал более 600 просмотров и немного комментариев.

"Красиво😍😍", "❤️🥰 очаровательная", "Ооочень красиво😍", "Почти не узнать", "Лерка тебе очень идет 👍👍👍", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что сейчас на страницу звезды "Квартал 95" подписаны 28,9 тысяч пользователей сети.

Напомним, Лера Товстолес предстала в дерзком топе белого цвета, поверх который натянула еще один, но уже прозрачный, а также штанах сочного синего оттенка. Взгляд цепляют ее "осиная" талия и упругие округлости.

"Я йоу 👋😝", - лаконично подписала фото Товстолес.

Ранее сообщалось, что Лера Товстолес позировала в гардеробной в одном белье, элегантно выгнувшись и показав роскошное тело.

«Типичная я, когда нечего надеть весной», - коротко говорится в сообщении.

Напомним также, что Лера Товстолес показала жаркие танцы на своей странице в Instagram.

Звезда двигалась за столом после завтрака, а также подпевала песню.

"Считаю своим долгом и вас заразить этой песней. Проснулась и пою все утро", - подписала актриса ролик в сториз.

Напомним, красотка из "Квартал 95" распахнула меха и показала, чем покоряет сердца.

Также Politeka сообщала, что горячая красотка из "Квартал 95" покорила образом в белом топике.

А еще Politeka писала, что звезда "Квартал 95" внезапно сменила имидж и поразила новой внешностью.