Знаменитая артиска Ани Лорак показала сразу несколько необычных образов на новом видео

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина показала необычный ролик, заявив, что тоже завела личную страницу в приложении "Тик-Ток", которым активно пользуются подростки и где весьма стала популярна Настя Каменских благодаря тем же роликом. Похоже, на карантине звезда сильно заскучала, пишет Рoliteka.net.

Так, Лорак примерила в ролике сразу несколько платьев и даже засветилась в спортивном костюме. При этом сделала она этого, чтоб рассказать о новой странице в приложении:

«Друзья, теперь я есть и в TikTok @tiktok @tiktok_russia! 🤷🏽‍♀️😁 Подписывайтесь на мою страницу по ссылке в профиле. Мы приготовили много интересного для вас! 💥», – написала Лорак.

Поклонники тут же отреагировали: «Ждём от вас интересных видео! Радуйте чаще новыми видео.», «Уже с вами 😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «Почему отписались от Эмина ?,» «Ани привет. Выглядядишь прекрасно. Умничка большая», «Ураааааааа ❤Ждем от вас интересных видео 💥», «Сторонилась я это приложение , а теперь пошла скачивать 😊».

Как известно, певице пришлось отменить часть выступлений и проектов из-за эпидемии вируса. Женщина вынуждена сидеть дома в изоляции. Это время певица проводит с единственной дочерью, но очень скучает без концертов. В прямом эфире ранее Лорак даже пожаловалась, что ей крайне тяжело выносить разлуку с фанатами.

Отметим, сейчас певица находится на карантине, однако в последнее время она предпочитает изредка устраивать прогулки, делиться архивными кадрами из концерта и рассказывать о своих буднях. Стоит отметить, что за это время вид звезды заметно изменился.

И хотя Лорак уверяет, что весит она всего 52 килограмма, по фото заметно, что она все же поправилась, фанаты ранее отметили, что в таком случае, "всее ее похудение было насмарку".

Отметим, похожие новые кадры стали также прямым подтверждением – выражение лица певицы выглядело во время ее прогулки неестественно и опухше, также, как и глаза. При этом можно заметить, что певица была без макияжа. Ранее поклонники отметили, что звезда уже похожа на Таиссию Повалий, которая делала пластику много раз.

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