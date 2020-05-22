В 2020 році у знаменитих зоряних пар стався справжній бебі-бум

Молоді артистки, знамениті співачки та моделі вирішили в цьому році стати мамами. Серед відомих осіб, як зарубіжні, так і українські зірки. Майбутні мами активно діляться фото у соціальних мережах, розповідають про своє становище і діляться важливим досвідом. Пропонуємо вашій увазі топ фото вагітних зіркових мам, Politeka.net.

Співачка Джамала любить дивувати шанувальників стильними кадрами, цікавими зауваженнями і стильними образами. Не так давно зірка оголосила, що другий раз вагітна. Тепер артистка практично кожен день показує нові вбрання для майбутніх мам, підкреслюючи свій вагітний животик.

Довгоочікуваною новиною і вкрай несподіваною одночасно стала заява Джіджі Хадід і Зейна Маліка. 25-річна всесвітньо відома модель вагітна. Новина дівчина підтвердила сама, а своєму становищі вона розповіла телеведучого Джиммі Фэллону на YouTube-каналі The Tonight Show. Поки що дівчина намагається не показуватися в новому положенні перед камерами, приховуючи свій животик.

А ось співачка lyosha і Тарас Тополя стануть батьками вже втретє! Українська співачка і фронтмен групи "Антитіла" чекають малюка і активно діляться фото з новим положенням артистки. Пара також заявила, що чекала на третього малюка, хоча заздалегідь цього не планували. Просто знали, що одного разу це станеться.

Співачка Світлана Тарабарова заявила про цікавому положенні всього кілька днів тому. Дівчина зробила це в соціальній мережі Instagram, спеціально представивши стильні кадри з нової фотосесії в модному образі і підкресливши своє становище. Варто відзначити, що не так давно Світлана народила первістка.

А ось Софі Тернер і Джо Джонас активно приховують новину про те, що знаменита «вовчиця з Півночі» - зірка Ігри Престолів чекає дитину. Для подружжя це буде перша дитина. Вони приховували цікаве положення дівчата до останнього, поки не стало складно ховати помітно кругленький животик.

Кеті Перрі та Орландо Блум розповіли про важливої новини пишно і химерно. На початку березня артистка представила кліп, в якому заспівала дуже зворушливу пісню Never Worn white і показала вагітний живіт.

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