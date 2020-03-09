33-летняя голливудская звезда, бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд похвасталась соблазнительным образом

Свежее фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото звезда стоит практически голая. Свою грудь она прикрывает прозрачными рюшами и руками. На плечи актрисы накинут пиджак, ее губы накрашены яркой красной помадой, а волосы заколоты.

«Все оборки и оборки», - подписала Эмбер фото.

Отметим, что Эмбер Херд стала известной после бурного романа и последующей свадьбы с Джонни Деппом. Ради актрисы Депп ушел от своей гражданской жены Ванессы Паради. Правда, брак с молодой звездой продержался чуть больше года и закончился громким скандалом. Херд обвиняла Деппа в домашнем насилии, рассказывала, что он ее бил.

Судовые тяжбы с бывшей возлюбленной буквально уничтожили карьеру Деппа. Его перестали звать в большие проекты, перестали предлагать ему рекламу. Впрочем, актеру удалось доказать, что он не бил свою жену. Более того, выяснилось, что Херд сама неоднократно кидалась на актера в момент их ссор. Суды продолжаются до сих пор, а актеры собирают все новые и новые доказательства вины друг друга.

Добавим, что Херд известна своими провокационными выходками и бисексуальностью. У нее были романы как с женщинами, так и с мужчинами. Например, после развода с Деппом она некоторое время встречалась с изобретателем Илоном Маском. А недавно папарацци застукали Херд с 38-летней кинематографисткой Бьянкой Бутти. Девушки попали в кадр фотографа, когда целовались на улице в Лос-Анджелесе. На фото видно, как женщины флиртуют и целуются на улице, после чего перемещаются в автомобиль и продолжают целоваться там.

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