В 2020 году у знаменитых звездных пар случился самый настоящий беби-бум

Молодые артистки, знаменитые певицы и модели решили в этом году стать мамами. Среди известных лиц, как зарубежные, так и украинские звезды. Будущие мамы активно делятся фото в социальных сетях, рассказывают о своем положении и делятся важным опытом. Предлагаем вашему вниманию топ фото беременных звездных мам, Politeka.net.

Певица Джамала любит удивлять поклонников стильными кадрами, интересными замечаниями и стильными образами. Не так давно звезда объявила, что второй раз беременна. Теперь артистка практически каждый день показывает новые наряды для будущих мам, подчеркивая свой беременный животик.

Долгожданной новостью и крайне неожиданной одновременно стало заявление Джиджи Хадид и Зейна Малика. 25-летняя всемирно известная модель беременна. Новость девушка подтвердила сама, а своем положении она рассказала телеведущему Джимми Фэллону на YouTube-канале The Tonight Show. Пока что девушка старается не показываться в новом положении перед камерами, скрывая свой животик.

А вот певица lyosha и Тарас Тополя станут родителями уже в третий раз! Украинская певица и фронтмен группы "Антитела" ждут малыша и активно делятся фото с новым положением артистки. Пара также заявила, что ждала третьего малыша, хотя заранее этого не планировали. Просто знали, что однажды это случится.

Певица Светлана Тарабарова заявила об интересном положении всего пару дней назад. Девушка сделала это в социальной сети Инстаграм, специально представив стильные кадры из новой фотосессии в модном образе и подчеркнув свое положение. Стоит отметить, что не так давно Светлана родила первенца.

А вот Софи Тернер и Джо Джонас активно скрывают новость о том, что знаменитая «волчица из Севера» - звезда Игры Престолов ожидает ребенка. Для супругов это будет первый ребенок. Они скрывали интересное положение девушки до последнего, пока не стало сложно прятать заметно округлившийся животик.

Кэти Перри и Орландо Блум рассказали о важной новости пышно и вычурно. В начале марта артистка представила клип, в котором спела очень трогательную песню Never Worn white и показала беременный живот.

Напомним, что Елизавета Боярская ошеломила внешностью в свитере с дырками: "Я перестала бояться...".

Как сообщала Politeka, бесстыжая экс-любовница Джонни Деппа распрощалась с бельем ради пикантных фото: «Чертовка».

Также Politeka писала, что звезда «Игры престолов» раскрыла свой страшный диагноз и поделилась снимком: «Прикована к постели».