Ведущая проекта «Х-фактор» Даша Трегубова покрасовалась перед фанатами в элегантном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Золотая Юла» 2020. Люблю эту премию, кино, коллег и бурное веселье в кадре и за кадром», - говорится в сообщении.

Уточним, что Трегубова позирует во время церемонии в элегантном оранжевом платье, демонстрируя великолепную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Божественная», «как всегда – на высоте», «супер вообще», «красивая и шикарная», «невероятная», «восхитительная», «очаровательная», «отменное платье! Очень вам идет», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская телезвезда, ведущая проекта «Х-фактор» Дарья Трегубова покорила поклонников чувственным исполнением стихотворения о женщине.

На своей странице в социальной сети Instagram знаменитая блондинка прочитала стих современного украинского поэта Сергея Локшина (Седрика) «У меня была женщина». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Перед зрителями на черно-белом видео Даша предстала невероятно открытой и хрупкой. Она с чувством прочитала строки знаменитого произведения, в очередной раз продемонстрировав талант и умение очаровать публику своим мастерством.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!»