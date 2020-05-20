Російська співачка Глюкоза порадувала фанатів і постала перед ними в облягаючому одязі, демонструючи розкішну фігуру

Про це повідомляє Politeka зпро посиланням на Instagram зірки.

«Ніколи не думала, що головною головоломкою в моєму житті буду я сама ❤️ Зате не сумую», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Глюкоза позує в облягаючому топі і лосинах, які максимально підкреслюють її розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Красуня», «яка красуня», «янгол!», «прекрасна фігура», «сонячна», «чітка», «Гарно там як на космічному кораблі, який приземлився на населену планету», «Ви гарна дівчина і в голові у вас не тирсу», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що відома російська співачка Глюкоза підкорила мережа відвертим танцем, який виконала на камеру.

Так, зірка під час відпочинку вирішила влаштувати відверті танці в одному купальнику. Звернемо увагу, що вона танцює під пісню, яку нещодавно випустила сама. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ось це тіло!», «той випадок, коли не вмієш танцювати, але впевненість у зворотному бере верх», «красиво», «красу», «що за судоми», «вона зійшла з розуму?», «Наташка смалить», «вогонь», - пишуть вони.

Нагадаємо, відома російська співачка показала гарячі фото в купальнику: «Вогонь»

Як повідомляла Politeka, Глюкоза в еротичній позі глибоко Мережу в жах: «Так дружина повинна вдома зустрічати», фото

Також Politeka писала, що Глюкоза розповіла про смерть Децла: «Він був не потрібен»