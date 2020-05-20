Российская певица Глюкоза порадовала фанатов и предстала перед ними в облегающем наряде, демонстрируя роскошную фигуру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Никогда не думала, что главной головоломкой в моей жизни буду я сама ❤️ Зато не скучаю», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Глюкоза позирует в облегающем топе и лосинах, которые максимально подчеркивают ее роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красавица», «какая красотка», «ангел!», «прекрасная фигура», «солнечная», «четкая», «Красиво там как на космическом корабле который приземлился на обитаемую планету», «Вы хорошая девушка и в голове у вас не опилки», - пишут они.

Ранее мы писали, что известная российская певица Глюкоза покорила сеть откровенным танцем, который исполнила на камеру.

Так, звезда во время отдыха решила устроить откровенные танцы в одном купальнике. Обратим внимание, что танцует она под песню, которую недавно выпустила сама. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вот это тело!», «тот случай, когда танцевать не умеешь, но уверенность в обратном берет верх», «красиво», «красотень», «что за судороги», «она сошла с ума?», «Наташка отжигает», «огонь», - пишут они.

Напомним, известная российская певица показала горячие фото в купальнике: «Огонь»

Как сообщала Politeka, Глюкоза в провокационной позе повергла Сеть в ужас: «Так жена должна дома встречать», фото

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